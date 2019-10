Manovra | 3 miliardi di tagli per i ministeri | meno fondi per volontariato e imprese

I numeri della Manovra : oltre 3 miliardi di tagli per il 2019 : oltre 500 milioni la riduzione dei fondi per gli incentivi alle imprese, altri 420 milioni dai tagli ai rimborsi delle imposte per il 2019

Manovra - la proposta del M5s : “Facciamo pagare l’Imu alla Chiesa - porterebbe 5 miliardi” : Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge, a prima firma del senatore Elio Lannutti, con cui punta a recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 e, allo stesso tempo, vuole far pagare l'Imu sugli immobili sfruttati commercialmente eludendo l'imposta. Questa norma potrebbe essere inserita in Manovra e potrebbe portare entrate per 5 miliardi di euro, secondo i proponenti.Continua a leggere

Manovra - 5 miliardi recuperati con "microtasse"<br>Dalla sugar e plastic tax alle sigarette : La lettera di risposta del governo italiano alla Commissione UE si è basata su uno schema della Manovra di sei pagine che riassume le misure prese dall'esecutivo per far quadrare i conti, anche se, sostanzialmente, si tratta di una Manovra in deficit. Infatti nella bozza si legge:"Vengono previsti 30 miliardi di maggiori spese mentre 15 sono maggiori entrate. Tra queste ultime, 6,5 miliardi provengono dalle misure individuate nel Decreto ...

Manovra - carta bimbi da 400 euro per l'asilo e tasse per 5 miliardi da giochi e sigarette. Plastic tax da giugno 2020 : Manovra, ecco lo schema delle cosiddette micro-tasse del valore di 5 miliardi: dai giochi dovrebbero arrivare 500 milioni, dalle sigarette oltre 200. E Plastic tax in vigore da giugno 2020, con la...

Manovra - l’Osservatorio sui conti pubblici : “Il ricorso al deficit sale a 16 miliardi. Ma è probabile che il giudizio della Ue sia positivo” : Il 53% delle coperture della prossima Manovra, che vale circa 30 miliardi, sarà in deficit: l’indebitamento salirà di oltre 16 miliardi rispetto al livello “tendenziale”, quello che si sarebbe registrato senza interventi. Il resto delle risorse arriverà per poco più di 11 miliardi da maggiori entrate e solo per 2,7 miliardi da revisioni di spesa. E’ il quadro definitivo che emerge dal Documento programmatico di bilancio ...

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

Manovra/ Meglio 70 miliardi di cantieri che una tassa sulla plastica : Nella MANOVRA viene confermata Industria 4.0, ma si colpisce il settore della plastica e non si investe su formazione e infrastrutture

Manovra : tra casa - giochi e sigarette nuovi balzelli per 5 miliardi : Dalla prima casa alla plastica, dalle auto aziendali ai buoni pasto dei dipendenti, dal gioco alle sigarette. È un piccolo esercito di nuovi e vecchi balzelli quello che con la Manovra 2020 dovrà assicurare alle casse dello Stato non meno di 5 miliardi

Manovra - stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un importo...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un...

Primo passo su carceri evasori - più tasse su giochi. Conte - mano su fuoco per coperture. Ecco la Manovra da 30 miliardi : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mette "la mano sul fuoco" per le coperture della manovra. Le aliquota Iva non aumenteranno, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi nel 2020 e 6 miliardi nel 2021 andra' tutto ai lavoratori, alle famiglie andranno 600 milioni, la quota 100 per le pensioni rimane invariata, nel 2020 il limite per l'uso dei contanti passera' da 3 a 2mila euro, confermata la lotta all'evasione fiscale. "Non vogliamo ...

Manovra - il ministro Costa : “11 miliardi di euro di investimenti ‘green’ in tre anni. Aspettativa è che crescano” : “Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimitre anni investimenti green per undici miliardi“. A dirlo, ospite dell’Ansa, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riferendosi al Documento programmatico di bilancio collegato alla Manovra. “Penso che in Italia si debbano creare le Zea, Zone economiche ambientali: sono i parchi, che producono ...

Manovra - le misure ‘green’ : tassa di 1 euro al kg su imballaggi in plastica e taglio dei sussidi dannosi. Investimenti per 55 miliardi in 15 anni : Una tassa di 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica, al via dal primo giugno 2020. La ‘plastic tax‘ entra nella Manovra, nell’ambito del patto per l’ambiente annunciato dal governo come uno dei pilastri di questa e delle prossime leggi di bilancio. Insieme al taglio dei sussidi dannosi porterà nelle casse dello Stato circa 1,7 miliardi solo nel 2020. La misura si affianca agli incentivi per i prodotti sfusi già ...

Manovra - Costa : “11 miliardi in 3 anni per l’ambiente” : “Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimi tre anni investimenti green per 11 miliardi”. Così il ministro dell’ambienteSergio Costa nel corso di un Forum ANSA, riferendosi alla Manovra approvata. L'articolo Manovra, Costa: “11 miliardi in 3 anni per l’ambiente” sembra essere il primo su Meteo Web.