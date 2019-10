Il Re | arriva su Netflix il film con Timothée Chalamet e Robert Pattinson

arriva sulla piattaforma Netflix la seconda stagione della serie ‘Baby’ : Nel 2012 scoppiò lo scandalo delle “parioline”, le adolescenti di buona famiglia che si prostituivano girando nel loro bel quartiere di Roma per ottenere in cambio borse di marca, cellulari e ricariche. Ciò portò alla fine del 2017 all’annuncio da parte di Netflix di un’imminente serie italiana a riguardo e nel 2018 infine uscì “Baby”, la serie sulle “baby squillo”, le ragazze benestanti dalla doppia vita, incentrata sulle due amiche Chiara e ...

Netflix è arrivato su Sky Q : ecco come attivare Intrattenimento Plus : Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, quando c’è stato l’annuncio ufficiale, ora l’accordo Sky-Netflix è arrivato sugli schermi: Netflix è infatti disponibile su Sky Q grazie all'offerta Intrattenimento Plus, la nuova offerta dedicata ai clienti Sky Q con Sky Famiglia che unisce Netflix all’Intrattenimento e alle serie TV di Sky ad un prezzo vantaggioso. Intrattenimento Plus è il modo migliore ...

Una serie tv su Tommaso Buscetta - dopo Il Traditore di Bellocchio arriva Don Masino su Mediaset (e Netflix?) : dopo il successo de Il Traditore, arriva una serie tv su Tommaso Buscetta, dal titolo Don Masino, prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi per Mediaset. La serie in otto episodi è in lavorazione da ormai sei anni, ma è stata annunciata solo ora, dopo la finalizzazione di una partnership tra Mediaset e Netflix per la produzione e diffusione di film e serie tv in tutto il mondo. La lunga genesi di Don Masino e il budget imponente di 15 ...

«The End of the F***ing World» : cosa aspettarci dalla seconda stagione (che arriva il 5 novembre su Netflix) : The End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldThe End of The F***ing WorldAlyssa è in abito da sposa, immobile nel suo sguardo vuoto e cristallizzata in un dolore profondo, che non potrà mai cancellarsi del tutto. Dall’altra parte del tavolo la scruta un’urna funeraria che, con molta ...

Netflix e Amazon scansatevi - arriva VatiVision : Mentre in Italia si 'celebra' l'accordo tra Netflix con Sky e Mediaset e Amazon apre le sue porte alla serialità originale domestica, si affaccia una 'sacrosanta' novità nel panorama dell'offerta streaming nazionale. Nel primo trimestre 2020, infatti, è annunciato il debutto di VatiVision, una piattaforma dedicata alla distribuzione streaming on demand di "contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio cristiano". Non una ...

Netflix arriva su Sky Q dal 9 ottobre : ecco i prezzi e come inserirlo nell’abbonamento : Netflix arriva dal 9 ottobre su Sky Q. Per gli abbonati Sky sarà infatti possibile vedere, oltre ai contenuti della propria offerta, anche Netflix da un unico posto. È “la più grande offerta di intrattenimento di sempre con i titoli più premiati, le serie tv di cui tutti parlano e un’esperienza di visione unica e intuitiva”, sottolinea Sky nell’annunciare le “nozze” con il colosso dello streaming. La nuova offerta, che va ...

Sky - arriva Netflix su Sky Q. E dal 2020 gli abbonamenti internet : Andrea Zappia di Sky all’Ey digital summit Capri – Sky lancerà i suoi abbonamenti internet in fibra entro la prima metà del 2020, mentre è ormai questione di giorni l’approdo di Netflix sulla piattaforma Sky Q, il contenitore multimediale per gli abbonati della pay tv. Come ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato per l’Europa continentale di Sky a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Zappia (Sky) : «Faro su contenuti e loro aggregazione. NetFlix arriva su Sky Q». : «NetFlix è una azienda straordinaria che non sarebbe esistita negli anni '90. Oggi l'innovazione tecnologica non basta, ci vogliono i capitali finanziari che consentono di bruciare cassa». L'esempio di come sta cambiando il mercato della tv e dei contenuti giunge da Andrea Zappia, Chief executive continental Europe di Sky, che dal palco del Digital Summit racconta la...

Dentro la mente di Bill Gates - su Netflix arriva la docu-serie sul fondatore di Microsoft che ora vuole salvare il mondo : “Che il mio cervello smetta di funzionare”. È questa la più grande paura di Bill Gates, fondatore di Microsoft. Ed è lo stesso imprenditore a dirlo rispondendo a una domanda nella docu-serie appena rilasciata da Netflix Dentro la mente di Bill Gates. L’ideatore di Windows e Office, tra le menti più brillanti degli ultimi anni, parla anche di quello di cui si occupa ora: energia, cambiamento climatico e delle sue intenzioni di filantropo di ...

Le Ragazze del Centralino 5 su Netflix nel 2020 : arriva una new entry dopo l’addio di Maggie Civantos : Le riprese de Le Ragazze del Centralino 5 sono già iniziate la scorsa primavera, proseguendo praticamente senza sosta rispetto a quelle della quarta stagione, ma la serie non sarà sulla piattaforma prima del 2020, stando all'ultimo aggiornamento della pagina Wikipedia dedicata a Las Chicas del Cable. Come sempre accade alle produzioni Netflix, quando queste vengono rinnovate per almeno un paio di capitoli, le due stagioni in questione vengono ...

Seinfeld arriva su Netflix : la guerra tra servizi streaming si fa con i titoli storici : A vederla da qui, la guerra tra servizi di streaming on demand negli Stati Uniti per accaparrarsi titoli andati in onda una decina o più di anni fa fa sorridere. Il giro di soldi che c'è dietro il tentativo di avere sit-com cult come Friends, The Big Bang Theory e Due Uomini e Mezzo ci dimostra, però, che negli Stati Uniti quando si parla di sit-com si parla di un mercato che fa gola a tutti, addetti ai lavori e spettatori.Immaginatevi, ...