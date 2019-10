Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) 432 Park AvenueCentral Park TowerPrincess Tower, DubaiCapital City Moscow TowerSkyland Residential Tower, Istanbul St George Wharf Tower, LondraTorre Solaria, MilanoTorre EuroSky a RomaGrattacielo di CesenaticoBosco VerticaleBosco VerticaleCarrie Bradshaw nel film “Sex and the city” raccontava che trovare l’appartamento perfetto a New York City era come trovare il compagno perfetto. Vi ricordate la scena in cui lei e Mr Big salgono in ascensore e vanno al piano PH? Ma non è solo Carrie ad avere manie di grandezza. Ad oggi abitare in un grattacielo ha di certo il suo fascino, ma più si sale di piano, più i prezzi aumentano. Basti pensare che dal 1° al 20° piano i prezzi salgono di circa il 25%. In tutto il, a fine 2018, sono 1478 gli edifici, residenziali e non,almeno 200 metri, con un aumento del +141% rispetto al 2010. Secondo l’analisi di Abitare Co., in ...

TravellerItalia : I grattacieli più alti del mondo (e quanto costa abitarci) - LaJambeNoir7 : @Carmelo09567694 @M__M972 @NandoPiscopo1 @only_redblack @dade494 @hoodiesal7va Si ma poi arriva il match della veri… - docNSC : @PaoloSanvido dopo tanti grattacieli una città un pò più “bassa”. Non mi perderei #georgetown che mi aveva affascin… -