Fibrosi cistica | un nuovo farmaco potrebbe curare il 90% dei pazienti

Torino - trapiantati 4 organi su un paziente con Fibrosi cistica : è la prima volta in Europa : Per la prima volta in Italia e in Europa è stato effettuato all'ospedale Molinette di Torino un trapianto combinato di quattro organi (polmoni, fegato e pancreas) su un paziente di 47 anni. L'intervento, durato oltre 15 ore, è tecnicamente riuscito e il paziente è ora ricoverato nella Terapia intensiva cardiochirurgica per il decorso postoperatorio.