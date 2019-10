Carcere per chi non paga cartelle esattoriali e limiti a contanti nel Decreto Fiscale 2020

Milano - assolto dopo un anno in Carcere per stupro : la vittima si era inventata tutto : Un anno in carcere da innocente. Un uomo di 30 anni, accusato di violenza sessuale di gruppo, è stato scagionato dalla sua stessa presunta vittima e poi assolto dai giudici della V sezione penale del Tribunale di Milano che lo stavano processando. La donna, sentita in aula, ha rivelato di essersi inventata tutto. Un colpo di scena che ha cambiato le sorti del dibattimento: dalla condanna di 7 anni di reclusione chiesta dal pm ...

Scala il muro del Carcere per dichiarare il proprio amore : ora rischia il processo : Un 18enne è in stato di fermo per aver tentato di raggiungere la finestra della sua ex ragazza rinchiusa nel carcere...

Sardegna : 30 anni di Carcere a Tilloca per il femminicidio della moglie : La sentenza emessa ieri dal Tribunale di Sassari parla chiaro: trent’anni di carcere per Marcello Tilloca. L’uomo che, lo scorso 23 dicembre, aveva strangolato la moglie Michela Fiori durante una lite nel loro appartamento di Alghero, in via Vittorio Veneto e poi era andato immediatamente a confessare il delitto ai Carabinieri. Il giudice dell’udienza preliminare, Michele Contini, ha anche stabilito che l’uomo dovrà versare una provvisionale di ...

Torino - magrebino evade dal Carcere durante il permesso di lavoro : Federico Garau Con una pena da scontare dietro le sbarre delle Vallette fino a dicembre 2021, Otman Mirah non ha più fatto ritorno in cella, risultando ufficialmente un evaso Fuori per un permesso di lavoro, non fa ritorno dietro le sbarre del carcere Lorusso e Cutugno di Torino ed è dichiarato ufficialmente evaso. Si tratta del marocchino di 26 anni Otman Mirah, detenuto dal 26 aprile 2017 dopo aver aggredito un connazionale ed ...

Carlo Nordio boccia Bonafede e il Carcere per gli evasori : "Riforma disastrosa - perché non servirà a nulla" : La sua è una bocciatura totale. perché la riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che prevede il carcere per chi evade oltre 100mila euro, sarà "un disastro". Secondo Carlo Nordio "non produrrà effetti nella lotta all'evasione e al contempo ingolferà i tribunali". L'ex procuratore agg

Matteo Salvini e il ragazzo ucciso a Roma dai rapinatori : "Carcere a vita per questi maledetti assassini" : Matteo Salvini chiede il "carcere a vita per questi maledetti assassini" che a Roma hanno ammazzato Luca Sacchi, un ragazzo di 25 anni, durante una rapina. "Altro che permesso premio", tuona il leader della Lega sul suo profilo Twitter, che poi chiede "una preghiera per il povero Luca". Leggi anche

Dl fisco : più Carcere per grandi evasori : 14.38 Inasprimento del carcere per i grandi evasori, fino a un massimo di 8 anni, e abbassamento delle soglie oltre le quali i reati tributari diventano perseguibili penalmente. Il carcere scatta al superamento di 100mila euro di imposta evasa. Queste le misure inserite nell'ultima bozza del Decreto fiscale. Tra le norme previste anche l'estensione del reato tributario alle persone giuridiche in caso di dichiarazioni fraudolente. Oltre al ...

Mondo di Mezzo - dopo la sentenza definitiva in Carcere 9 persone : Aggiornamento 23 ottobre 2019 - dopo la sentenza definitiva della Cassazione secondo cui il cosiddetto Mondo di Mezzo non è mafia - con nuovo processo d'appello disposto per ridefinire le pene di Buzzi, Carminati e altri - 9 persone sono state portate in carcere questa notte: si tratta di Mirko Coratti, ex presidente del consiglio comunale capitolino, del dirigente Claudio Turella che si occupava di cura del verde, e poi ...

Spoiler Il Segreto fino al 1º novembre : Elsa perde i sensi dopo l’aggressione in Carcere : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Elsa che sarà vittima della terribile vendetta che verrà perpetrata nei suoi confronti da parte di Antolina. Quest'ultima deciderà di prendersi la sua rivincita sulla donna facendola finire nei guai. Elsa, infatti, sarà vittima di spietate violenze all'interno della cella ...

Perché rischiare il Carcere per curarsi con la cannabis? : “Rischio il carcere per curarmi”, questo è l’appello di Walter De Benedetto, un malato di artrite reumatoide di Arezzo, che da qualche giorno gira su tutti i social. Walter da anni ha un piano terapeutico che prevede una certa quantità di cannabis. Malgrado la Regione Toscana sia stata la prima in Italia a rimborsare i costi dei vari preparati prodotti in Italia o importati dall’Olanda o dalla Germania, la ...

Bologna - nel Carcere della Dozza il primo cinema aperto a detenuti e cittadini liberi. Appello ai distributori : “Date film anche a noi” : “cinema”, si legge su una delle targhette che indicano le sale della casa circondariale del carcere della Dozza, a Bologna. Non è uno spazio riservato ai detenuti, ma è una vera e propria sala cinematografica in cui, per la prima volta in Italia, cittadini liberi insieme a coloro che stanno scontando una pena detentiva potranno vedere film. Quasi come in un altro cinema della città: quasi, perché per arrivarci bisogna dare un documento ...

Mondo di mezzo - standing ovation in Carcere per Buzzi. Che ora spera nella libertà come Carminati : “Presto istanza di scarcerazione” : Una standing ovation. È in questo modo che i detenuti del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo hanno accolto la sentenza della Cassazione che ha cancellato l’esistenza di Mafia capitale. È nel penitenziario in provincia di Udine, infatti, che è detenuto Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo annullato dalla Suprema corte. Un annullamento senza rinvio: un nuovo processo d’appello sarà celebrato soltanto per ...

Ergastolo ostativo - Di Matteo : “Sentenza apre varco pericoloso. Spero che la politica sappia reagire ed eviti che si apra Carcere a mafiosi” : “La sentenza ponendo fine all’automatismo che caratterizza l’Ergastolo ostativo apre un varco potenzialmente pericoloso”. Tra i primi a parlare dopo la sentenza storica della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4bis, c’è il consigliere del Csm Nino Di Matteo.”Dobbiamo evitare”, ha detto all’agenzia Adnkronos, “che si concretizzi uno degli obiettivi principali che la ...

Torna il Riformista e pare il patto del Nazareno : ci scriveranno Bergamini e Boschi. L’editore sarà Romeo. “La linea? Siamo per abolire il Carcere” : Tornerà in edicola (e online) a partire dal prossimo 29 ottobre, Il Riformista, diretto dall’inedita coppia formata da Piero Sansonetti e dalla deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini. “È come mettere insieme il diavolo e l’acqua santa”, ha detto la parlamentare azzurra, precisando come “Forza Italia non c’entra niente con il giornale, quello che facciamo è solo un tentativo di mettere insieme il meglio ...