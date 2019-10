Archiviata l' era Salvini al Viminale Primo incontro tra Lamorgese e Ong

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ilarchivia la politica “porti chiusi” dell’erae apre a un nuovo dialogo sul tema dell’immigrazione. La ministra dell’Interno Lucianaha infatti incontrato questa mattina le organizzazioni impegnate nella azioni di salvataggio nel Mediterraneo. Una riunione, che secondo le fonti, viene definita come un “passo per l’avvio di una interlocuzione diretta tra le parti”. Le Ong, fanno sapere in una nota, hanno apprezzato la riapertura di un dialogo e auspicano che sia il punto di partenza perché tutti gli attori coinvolti tornino a collaborare in modo efficace per la salvaguardia della vita umana in mare.I rappresentanti di Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, Pilotes Volontaires, Sea Eye, Sea Watch e Sos Mediterranee hanno ribadito i punti fondamentali per ripristinare un sistema di ...

