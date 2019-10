Uscita di The Last of Us 2 rimandata a primavera? Le indiscrezioni di oggi 24 ottobre

Doctor Who : The Edge of Time - il gioco VR di Maze Theory - ha una data di Uscita : Doctor Who: The Edge of Time, il gioco VR cinematografico di Maze Theory, ora ha una data di uscita ed arriverà su PSVR, Oculus e Vive a partire dal 12 novembre.In The Edge of Time i giocatori dovranno aiutare il dottore (interpretato da Jodie Whittaker) a "sconfiggere una forza potente che minaccia di distruggere il tessuto della realtà". La storia che attraversa il tempo e lo spazio è completamente nuova, ma, come prevedibile, ci sono molti ...

Cesare Cremonini ha annunciato l’Uscita della raccolta “Cremonini 2C2C The Best Of” : "È per me l’album degli album" The post Cesare Cremonini ha annunciato l’uscita della raccolta “Cremonini 2C2C The Best Of” appeared first on News Mtv Italia.

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - annunciata la data di Uscita per PC e Nintendo Switch : Draw Distance ha annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Il gioco debutterà su PC via Steam il prossimo 4 dicembre, mentre la versione Nintendo Switch durante il corso del primo trimestre del 2020.Non solo, lo studio ha anche annunciato di essere in trattativa con Paradox Interactive per portare il titolo in un secondo momento anche su PlayStation 4 e Xbox One.Vamprire: The Masquerade - Coteries of New ...

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 aggiornamento sulla data d’Uscita : Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno spostato la finestra di lancio di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il gioco non verrà più lanciato nel Q1 2020, ma più avanti nel corso dell’anno. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 rimandato al 2020 inoltrato Negli ultimi mesi, Paradox Interactive e Hardsuit Labs sono arrivate alla conclusione che uscire nel periodo di lancio originale nel Q1 ...

Giochi PS5 in Uscita al lancio : prime ipotesi tra The Last of Us 2 e il nuovo Horizon : Quali siano i Giochi PS5 in uscita in contemporanea con il lancio della console next-gen a marchio Sony è naturalmente un'informazione ancora del tutto top secret. Nessuno - se non la dirigenza del colosso giapponese - conosce ancora la forma definitiva della piattaforma, tutte le sue feature e il prezzo, così come la lista di titoli che potremo gustarci già a Natale del 2020, periodo di lancio scelto dalla "grande S" per sfidare a muso duro la ...

Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition ha una data di Uscita : Square Enix pubblicherà Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition per PlayStation 4, Xbox One e PC il 5 novembre. Il gioco arriverà anche su Stadia lo stesso mese, come annunciato dalla società.Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition include il gioco base, tutti e sette i contenuti scaricabili post-lancio e un nuovo outfit. Gli utenti che possiedono già il gioco e il Season Pass possono scaricare gratuitamente l'outfit aggiuntivo della ...

The Wanderer : Frankenstein's Creature ha una data di Uscita e racconta l'opera di Mary Shelley con uno stile artistico meraviglioso : Come spesso accade su queste pagine diamo anche spazio a progetti dalle dimensioni più ridotte ma comunque molto interessanti e The Wanderer: Frankenstein's Creature rientra perfettamente in questa descrizione.Ci troviamo di fronte a un'avventura narrativa che sfoggia un bellissimo stile artistico ad acquerello in cui un giovane Dr. Frankenstein mostra il mondo alla creatura che ha creato. Un elemento interessante del gameplay? Le scelte del ...

The Division 2 : "Episodio 2 - Pentagono : L'ultima Fortezza" ha una data di Uscita : Ubisoft annuncia che il 15 ottobre sarà disponibile il nuovo aggiornamento dei contenuti per il suo recente open world, Tom Clancy's The Division 2.Inoltre, gli utenti che non hanno ancora giocato a The Division 2 avranno anche l'opportunità di provare il gioco gratuitamente, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli in merito a questo importante update:Leggi altro...

The Last of Us Parte II : Edizioni - Trailer e Data di Uscita : Ieri sera si è tenuto un nuovo State of Play da Parte di Sony, durante il quale è stata finalmente annunciata la Data di uscita di The Last of Us Part II oltre che tutte le Edizioni da collezione che vi riportiamo a seguire. The Last of Us Part II – Tutte le Edizioni da collezione In concomitanza con l’edizione Standard saranno disponibili per l’acquisto le seguenti versioni del gioco: Special ...

L’Uscita di The Last of Us Part 2 su PS4 svelata dal nuovo trailer State of Play : The Last of Us Part 2 è ancora più reale da oggi, 24 settembre 2019. Ovvero da quando "mamma" Sony ha deciso di coccolare il suo vasto pubblico pubblicando un nuovo State of Play, vale a dire un appuntamento inedito con la serie di dirette dedicate alle ultime uscite di PlayStation 4 e PlayStation VR. Un appuntamento, quello odierno, che ha dedicato spazio proprio alla prossima avventura post apocalittica di Joel ed Ellie, realizzata ancora ...

The Last of Us : Part II in un nuovo spettacolare trailer gameplay che rivela la data di Uscita : Come effettivamente rumoreggiato e pressoché confermato, The Last of Us: Part II è stato il protagonista assoluto dello State of Play di questa sera e lo ha fatto con tutto ciò che i fan dell'IP Naughty Dog potevano sperare.trailer, scene di gameplay, una vecchia amatissima conoscenza e anche la data di uscita: The Last of Us: Part II sarà disponibile in esclusiva su PS4 a Partire dal 21 febbraio 2020.Una Ellie spietata e pronta a tutto, vedere ...

Spirit of the North : l'ispirata avventura in terza persona per PS4 ha una data di Uscita : Spirit of the North, un ispirato gioco di avventura in terza persona, verrà pubblicato per PlayStation 4 il primo novembre, come annunciato dallo sviluppatore Infuse Studio.Ecco una panoramica del gioco, tramite il sito Web ufficiale:"Spirit of the North è un gioco di avventura in terza persona per giocatore singolo ispirato ai paesaggi mozzafiato e misteriosi dell'Islanda. La storia prende piede da vari pezzi del folklore nordico. Il gioco è ...

The Last of Us 2 : nuovi rumor sulla data di Uscita : L'appuntamento con lo State of Play di martedì è atteso da moltissimi giocatori, vista la presenza di The Last of Us: Part 2. Per l'occasione probabilmente Naughty Dog presenterà un nuovo trailer e, si spera, annuncerà anche la tanto agognata data di uscita. Nel frattempo però nelle ultime ore i fan sono in fermento per via di un nuovo presunto leak che potrebbe aver svelato la data di uscita della nuova attesissima esclusiva PS4. Come segnalato ...

Il silenzio di The Last of Us 2 è finito : Uscita annunciata al nuovo State of Play? : Quella di The Last of Us 2 è una delle date di uscita più attese dai possessori di una PlayStation 4. Naturale, considerando quanto sia stato apprezzata la prima incarnazione delle disavventure post apocalittiche di Joel ed Ellie, e tenendo in conto la maestria assoluta degli sviluppatori di Naughty Dog, che nel tempo ci hanno regalato saghe come quella di Crash Bandicoot o di Uncharted. Data che per altro non è mai stata annunciata dal team ...