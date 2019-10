Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Undi circa 30 anni è stato aggredito ieri sera alle 20Romada dueche, dopo averlogola, sono scappate via. Il 30enne è stato soccorso e ora si trova in prognosi riservata e in rianimazione al Policlinico Umberto Primo. Al momento, secondo quanto si apprende, non è chiaro se si sia trattato di una lite o di una rapina. Sul caso indagano i poliziotti della Polfer che sta ascoltando alcuni testimoni e acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza dellaferroviaria.

Notiziedi_it : Un cittadino cinese accoltellato alla stazione Termini, si cercano due persone - videostar_tv : Catania: sequestrati oltre un milione di articoli illeciti, denunciato cittadino cinese - PressFutura : #FuturaPress: La #GuardiadiFinanza di #Catania sequestra oltre 1 milione di articoli illeciti, denunciato un cittad… -