Terremoto | a 3 anni dalle scosse agricoltori e pastori in piazza

Terremoto Centro Italia : agricoltori e allevatori in piazza a Roma a 3 anni dal sisma : Sabato 26 ottobre 2019 a tre anni dalle scosse gli agricoltori, gli allevatori ed i pastori delle aree terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo lasciano le campagne per raggiungere la Capitale con i propri prodotti. L’iniziativa “La terra non trema: i contadini resistono” è della Coldiretti che ha voluto dedicare alla solidarietà la ricorrenza del 75° anno dalla propria Fondazione avvenuta proprio a fine ottobre 1944. Nel Centro di Roma in ...

Terremoto violento nelle Filippine : danni - crolli e vittime sull'isola di Mindanao : Terremoto nelle Filippine - Situazione critica sull'isola di Mindanao, colpita ieri pomeriggio da una violenta scossa di Terremoto con epicentro su terraferma e precisamente vicino a Bansalan, poco a...

Forte Terremoto sulle Filippine vicino Davao - possibili danni ingenti : Una Forte scossa di terremoto ha colpito il cuore delle Filippine, oggi 16 ottobre 2019 precisamente alle 13.37 italiane (19.37 all'epicentro). terremoto alle Filippine - Secondo le prime stime...

Vanessa Scalera confessa : “Imma Tataranni è stato un Terremoto” : Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, parla Vanessa Scalera: “E’ come un terremoto” Andrà in onda oggi, domenica 13 ottobre 2019, in prima serata su Rai1 una nuova puntata di Imma Tataranni, la fiction con Vanessa Scalera, leader d’ascolti. E prima della messa in onda dell’appuntamento odierno di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine ...

Catanzaro - scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 : evacuate le scuole. Non ci sono feriti né danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata alle 8.11 nel territorio di Catanzaro. L’epicentro è stato a 27 km di profondità, 2 km a nordovest di Carafa di Catanzaro, un centro a pochi chilometri dal capoluogo. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare anche perché la scossa ha suscitato molta paura. L'articolo Catanzaro, scossa di terremoto di ...

Scossa di Terremoto in Turchia : lievi danni e 8 feriti : Una Scossa di terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la Turchia alle 12.59 (leggi qui la prima notizia), scatenando il panico anche ad Istanbul, distante circa 60 km dall'epicentro del...

Terremoto in Turchia : forte scossa scuote Istanbul - si temono danni : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi 26 settembre 2019, precisamente alle 12.59 italiane, sulla Turchia occidentale dove, ricordiamo, due giorni fa era stata registrata una scossa...

Violento Terremoto in Indonesia : danni e morti alle Molucche : Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6.5 si è verificata in Indonesia alle 8.46 locali (questa notte in Italia), nella regione di Seram, Isola dell'Arcipelago delle isole Molucche. Secondo...

Forte scossa di Terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...

Terremoto in Pakistan : sono 26 le vittime - 300 i feriti. Danni impressionanti : Ieri vi abbiamo informato riguardo il forte Terremoto avvenuto in Pakistan alle 13.01 con una magnitudo 5.9 sulla scala richter. I Danni causati dal sisma sono davvero impressionanti,...

Albania : il Terremoto del 21 settembre è stato il più violento degli ultimi 30 anni : In Albania nel pomeriggio di sabato 21 settembre la terra ha iniziato improvvisamente a tremare a causa di un fortissimo terremoto che ha spaventato parecchio gli abitanti dello stato balcanico. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa di magnitudo 5.8 è stata avvertita alle 14:04 circa, mentre la seconda è stata registrata alle 16:04, con epicentro a 38 km da Tirana. Le due scosse, notevolmente forti, hanno ...

Terremoto in Albania - feriti e danni per 2 forti scosse. la più forte di magnitudo 5.8 : E' di circa un centinaio di feriti e danni a oltre quattrocento tra abitazioni ed edifici il bilancio di una serie di scosse di Terremoto

Albania - nuova forte scossa di Terremoto : danni a oltre 400 case e palazzi : Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino ...