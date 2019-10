Supercoppa Italiana | scelta la sede della finale Juventus-Lazio | la conferma arriva dal

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Schio vince per l’undicesima volta. Battuta in finale Ragusa per 61-54 : Il Famila Wuber Schio batte la Passalacqua Ragusa e si aggiudica la sua 11ma Supercoppa Italiana di Basket femminile. Il sodalizio vicentino ha dominato il match dall’inizio alla fine, trascinato da Jilian Harmon, Francesca Dotto ed Eva Lisec. Ragusa, invece, paga un inizio lento che ha condizionato tutta la partita. Schio parte subito forte con tre canestri a testa di Jasmine Keys e Jillian Harmon nei minuti iniziali che permettono di ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : finale Schio-Ragusa - le tricolori battono Venezia - le siciliane annientano il Geas : Sarà ancora una volta Schio-Ragusa a decidere un trofeo del Basket femminile italiano, in questo caso la Supercoppa. Al PalaRomare della città veneta, infatti, il Famila supera sul filo di lana l’Umana Reyer Venezia, mentre è molto più netto il successo della Passalacqua sul Geas Sesto San Giovanni. FAMILA SCHIO-UMANA REYER Venezia 67-63 (15-13, 34-28, 45-48) Battaglia vera tra Schio e Venezia nella semifinale che chiude il programma al ...

Hockey pista - Supercoppa Italiana 2019 : Forte dei Marmi cala il tris! Breganze battuto 5-1 nella decisiva gara di ritorno : Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, il Forte dei Marmi travolge in casa il Breganze per 5-1 nella finale di ritorno della Supercoppa Italiana di Hockey pista e si aggiudica il trofeo per la terza volta nella sua storia. Grande partita degli uomini di Bresciani che dopo un avvio bloccato si sciolgono e fanno un sol boccone dei rivali veneti. Ad aprire le marcature ci pensa Rubio a cui fa eco immediatamente la rete di Maremmani, mentre è ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : trionfa Sassari che in finale batte Venezia all’overtime prendendosi la rivincita delle finali scudetto : Esattamente come ieri contro la Vanoli Cremona il Banco di Sardegna Sassari vince un’altra partita all’overtime e si aggiudica la sua seconda Supercoppa Italiana a distanza di cinque anni dalla prima battendo in una finale al cardiopalma per 83-80 l’Umana Reyer Venezia, con cui aveva perso le finali scudetto. Come ieri l’inizio dei i tricolori è da incubo con Sassari che piazza un parziale di 14-0 per il 16-4 ma, cosa peggiore, la Reyer perde ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : vince la Dinamo al supplementare (83-80) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito Finale incredibile con la Dinamo che si impone dopo un tempo supplementare per 83-80. Decisivi i 19 punti di Curtis Jerrells e poi anche la tripla della vittoria di Michele Vitali. JERRELLS RUBA PALLA! SASSARI HA VINTO LA Supercoppa Italiana 2019 83-80 Dentro i due liberi di Pierre. Mancano 5 secondi alla fine. Palla persa da Venezia. ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : si va al supplementare (69-69) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Incredibile rimonta di Venezia, che si è trovata anche sotto di venti punti. Altri cinque minuti per decidere chi vincerà la Supercoppa 2019. supplementare! Nell’ultima azione la difesa riesce a chiudere Filloy, poi sul rimbalzo Jerrells tenta il miracolo da centrocampo, ma non trova neanche il tabellone. 69-69 McLean con il tap in! Ultimi 27 secondi alla fine. 67-69 FILLOOOOOY! ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : Dinamo in vantaggio a metà secondo quarto (28-18) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-18 Piazzato dalla media per Watt. 28-16 Importantissimo gioco da tre punti di Jerrells, che è già in doppia cifra. 25-16 Tripla di Chappell, che sblocca Venezia. Non si segna più. Quattro minuti di gioco e punteggio del quarto 3-2 per Sassari. 25-13 Canestro di Filloy, che pesta la riga e dunque è da due punti. 25-11 Subito tripla di Jerrells ad aprire il secondo quarto. FINISCE IL PRIMO ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : comincia la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Splendida tripla di Pierre dall’angolo. 2-4 Vidmar lavora bene in post e trova solo la retina. 2-2 Alley opp Vitali-Bilan ed il centro croato segna i primi due punti di Sassari. 0-2 Due liberi di Tonut ad aprire la Finale. 20.34: comincia la Finale! 20.28: Inno d’Italia. Manca davvero pochissimo all’inizio della Finale. 20.26: E’ il momento della presentazione delle ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : Brindisi rimonta da -18 - batte Cremona e chiude al terzo posto : Va all’Happy Casa Brindisi la finale per il terzo e quarto posto della Supercoppa Italiana, una novità che per la prima volta viene sperimentata al PalaFlorio di Bari. La squadra di Frank Vitucci batte la Vanoli Cremona per 84-87, dopo aver rimontato uno svantaggio che all’intervallo era di 18 punti. Dietro il fondamentale contributo di Darius Thompson, che arriva a quota 17 quest’oggi, riveste un ruolo importantissimo il ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : in palio il primo trofeo della stagione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La semiFinale Sassari-Cremona – La semiFinale Venezia-Brindisi Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia, Finale della Supercoppa Italiana 2019. La rivincita dello Scudetto. Il basket italiano riparte da dove aveva concluso. A contendersi il primo titolo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2019, saranno l’Umana Reyer Venezia ed il ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : Venezia e Sassari si contendono il primo trofeo nel remake della finale Scudetto : La rivincita dello Scudetto. Il Basket italiano riparte da dove aveva concluso. A contendersi il primo titolo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2019, saranno l’Umana Reyer Venezia ed il Banco di Sardegna Sassari. E’ la grande rivincita della finale di qualche mese, che vide i veneti imporsi al termine di una serie bellissima in gara-7. Una finale totalmente inedita per questa competizione e la seconda della storia per le due ...

Sassari-Venezia oggi - Finale Supercoppa Italiana basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Finale della Supercoppa Italiana 2019 vedrà affrontarsi il Banco di Sardegna Sassari e l’Umana Reyer Venezia, in quello che sarà un remake dell’ultima serie Scudetto, chiusa con la vittoria dei veneti in gara-7. In semiFinale Sassari ha superato Cremona dopo un tempo supplementare per 101-94. Una vittoria di carattere quella della squadra di Pozzecco, che ha saputo resistere e restare attaccata al match, nonostante una Vanoli ...