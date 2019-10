Siffredi replica a Selvaggia Lucarelli | ' Ciò che faccio non è il male | non siate ipocriti'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Uno, Rocco, 55 anni, è il re del cinema a luci rosse. L'altra,, 45 anni, è una nota blogger, opinionista e polemista, sempre pronta a castigare con note al vetriolo i personaggi celebri. Tra i due non sono mancati attriti: ad esempio nel 2014 quando, in un 'gioco' radiofonico ospite a La zanzara, lui la paragonò a un agnellino dietro una corazza aggressiva, preferendole ipoteticamente tra le lenzuola l'allora ministra Maria Elena Boschi, perché considerata una vera tigre dal volto angelico. E lei non la prese bene. Stavolta, a scatenare addirittura il disgusto della giudice di Ballando sotto le stelle, è stata una confessione estrema tra le tante 'ano' elargite in tv da. Ospite a Live Non è la D'Urso la scorsa domenica, ha raccontato che, in occasione del funerale di sua madre, avrebbe avuto un rapporto intimo con un'anziana signora....Continua ...

