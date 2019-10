Monza | la 19enne ordina al fidanzato l' omicidio dell' ex | agguato e coltellate | gli

Monza - pianifica via sms l’aggressione al suo ex fidanzato : arrestata 19enne e due complici : Aveva pianificato tutto, stando alla procura di Monza, Marina Spinelli, 19 anni, studentessa, arrestata per tentato omicidio. La ragazza originaria di Sesto San Giovanni in un sms avrebbe dato l’ordine per una aggressione: “Deve morire a calci in bocca, deve finire nel sangue”. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazzina dagli inquirenti è considerata la mandante dell’aggressione avvenuta nei giardini di San Rocco a ...