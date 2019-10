Manovra | l' Italia risponde alla Ue | «Stime sull' evasione prudenti | saldi miglioreranno

Manovra E SUD/ Napoletano : l'Italia è spaccata - va attuata la 'clausola del 34%' : L'assistenzialismo al Sud è finito da 20 anni. Ma sono finiti pure gli investimenti: in infrastrutture, sociale, scuola. Così se n'è andato anche il lavoro.

Manovra - l'Unione Europea all'Italia : 'Piano non è in linea con la riduzione del debito' : Ancora una volta, e a distanza di un anno, l'Unione Europea richiama l'Italia nell'ambito della Manovra finanziaria. Dunque la dinamica è la stessa, ma le differenze sono pressoché notevole. Se la lettera spedita al precedente governo Movimento Cinque Stelle-Lega aveva fatto registrare un'impennata dello spread, attestandosi oltre i 300 punti base, quella inviata all'attuale esecutivo giallo-rosso ha avuto solo un leggero impatto sul ...

Manovra - Ue : con Italia no crisi bilancio : 13.12 "Con il governo Italiano è in corso un dialogo positivo.Il ruolo della Commissione è di stabilire ciò che va nella buona direzione e di notare un certo numero di aggiustamenti rispetto alle regole".Così il commissario Ue agli Affari economici Moscovici sulla lettera inviata all'Italia sulla Manovra. "Questa lettera è diversa da quella indirizzata al governo lo scorso anno e non c'è alcuna crisi di bilancio con l' Italia",aggiunge. "Il ...

Manovra - lettera Ue all’Italia : “Entro domani aspettiamo nuovi chiarimenti” : La missiva della Commissione: «Cerchiamo un dialogo costruttivo». Chieste più informazioni su saldo strutturale e spesa

Atto dovuto. Lettera Ue all'Italia sulla Manovra - senza minacce : Un Atto dovuto. Sia perché anche con la manovra 2020 l’Italia non riduce il suo debito. Sia perché presenta un peggioramento del deficit strutturale dello 0,1 per cento, rispetto all’aggiustamento raccomandato da Bruxelles dello 0,6 per cento. Ma soprattutto la Lettera che la Commissione europea ha inviato al Belpaese sulla legge di bilancio del governo Conte II è quella che in ambienti europei viene definita ...

Manovra - lettera Ue all'Italia : non rispetta riduzione debito - chiarimenti entro domani : L'annunciata lettera Ue all'Italia sulla Manovra è arrivata. Nella missiva della Commissione europea si sottolinea il mancato rispetto della riduzione del debito e si chiedono...

L’Ue all’Italia : la Manovra non rispetta riduzione debito - chiarimenti entro domani : Bruxelles sottolinea: il peggioramento deficit strutturale appare non in linea con le decisioni Ecofin

Manovra 2020 - la lettera dell’Ue all’Italia : «Non rispetta i patti sulla riduzione del debito» : Il piano presentato dal governo italiano a Bruxelles «Non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020», scrive la Commissione europea

Sondaggio Swg per Mentana - Pd-M5s crollano dopo la Manovra. Lega e Fratelli d'Italia - massimo storico : Da un lato, come sottolinea Enrico Mentana, il caos di governo su una manovra pasticciata che non piace a nessuno che porta in dote una tempesta di tasse. Dall'altro, la manifestazione del centrodestra unito in piazza San Giovanni a Roma con le sue 200mila persone. Il risultato? Presto detto: crolla

Manovra - l'UE chiede chiarimenti all'Italia<br>Oggi il vertice di maggioranza : La Commissione Europea invierà oggi una lettera all'Italia per chiedere alcune informazioni supplementari alla bozza della legge di bilancio che il governo di Giuseppe Conte ha inviato la settimana scorsa.A dover fornire delle delucidazioni non sarà soltanto l'Italia. Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione UE e Commissario europeo per la stabilità finanziaria, ha dichiarato che saranno diversi i Paesi UE a cui verranno chiesti ...

Manovra/ Così Francia e Germania si mettono al sicuro dal debito italiano : Con la MANOVRA il debito pubblico italiano non scende. L'Ue è però già preparata a mettersi in sicurezza da rischi di contagio

Maddalena Corvaglia contro la Manovra : "Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare - in albergo” : Di professione fa la soubrette. Ma Maddalena Corvaglia non ha mai nascosto il suo caratterino. Così ha voluto dire la anche in merito alla politica portata avanti dal nuovo Governo, criticando in particolar modo la manovra.Sul suo profilo Instagram, in una storia, ha infatti scritto: “Qualcosa n”Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare, in albergo”on torna. manovra: se ...

La Manovra economica non convince M5S e Italia Viva : il premier Conte chiede 'lealtà' : La manovra economica che è stata approvata nella notte del 16 ottobre, in questi giorni sta sollevando numerose polemiche non solo da parte dei partiti di opposizione, ma anche tra i partner di governo. Intanto il ministro per i Beni Culturali Franceschini ha lanciato un monito tramite Twitter: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno". La coalizione di centrodestra si ritroverà oggi in Piazza San Giovanni a Roma per manifestare, ...