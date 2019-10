Manovra | carta bimbi da 400 euro per l' asilo e tasse per 5 miliardi da giochi e

Taglio del cuneo sotto i 35mila euro e carta bimbi da 400 euro : arriva lo scheletro della Manovra : La rivalutazione delle pensioni per 2 milioni e mezzo di persone, il fondo per le famiglie, la sugar e la plastic tax, e poi le tasse sulle sigarette, l’aumento della cedolare secca e l’abolizione dei superticket. Lo scheletro della manovra è contenuto in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Molte delle misure fanno parte da tempo del pacchetto, altre sono ...

Manovra - schema : giù detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Manovra - ecco la carta bimbi : 400 euro al mese per le spese dell’asilo : Nello schema della legge di bilancio, inviato ai ministeri per una prima valutazione, confermata la cosiddetta "carta bimbi", un assegno di 400 euro al mese per permettere alle famiglie di coprire le spese per l'asilo o annullarle del tutto, nel caso di redditi bassi. Il fondo per i bonus sarà unificato.Continua a leggere

**Manovra : stime governo - con bonus Befana platea carta credito raddoppierà** : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – La platea degli italiani che usa la moneta elettronica potrebbe raddoppiare, passando dagli attuali 6-7 milioni di utenti a 15 milioni. Questa la stima del governo, che sta lavorando al cosiddetto bonus Befana e, più in generale, alle misure per favorire l’uso di Pos e carte di credito. Le risorse a disposizione restano 3 miliardi, che si tradurrebbero in un bonus tra i 300 e i 500 euro che, viene fatto ...

Manovra - ecco la lotteria per chi paga con carta di credito o bancomat. Soglia contante a mille euro : Non solo la lotteria degli scontrini: entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla Manovra,...

Manovra - “carta bimbi” : arriva un nuovo sussidio da 400 euro per sostenere le rate dell’asilo : Per l'assegno, che potrebbe essere erogato già nel 2020, il governo stanzierebbe un altro miliardo rispetto a quello già messo a disposizione per i finanziamenti agli asili nido. Con la carta bimbi, inserita nel Fondo unico per la famiglia, si andrebbe ulteriormente a diminuire per le famiglie le rate dell'asilo per i propri figli. Per i nuclei a basso redditto queste potrebbero essere addirittura azzerate con la nuova misura.Continua a leggere

Manovra - sgravi per chi paga l'idraulico con la carta di credito : Detrazioni Irpef allargate a settori a rischio evasione (idraulico, elettricista, parrucchiere, ristorante e così via) purché le relative spese siano state saldate con mezzi di...

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Braccio di ferro Pd-M5S su Quota 100 Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

