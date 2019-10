Mafia : pentito - 'dietro strage Capaci i servizi segreti libici - indagato ex poliziotto'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Ma perché racconta tutti questi fatti, molto importanti, solo adesso, a tanti anni di distanza? Lo hanno chiesto gli stessi magistrati al collaboratore. Che ha risposto così: "Parlo solo ora perché a mio avviso i tempi oggi sono maturi perché si possano trattare certi argomenti senza r

Mafia : pentito - 'dietro strage Capaci i servizi segreti libici - indagato ex poliziotto'/Adnkronos : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Ci sarebbe l'ombra dei servizi segreti libici dietro la strage di Capaci. Gli occhi sono puntati su una 007 donna libica che avrebbe avuto un ruolo importante nella strage in cui furono uccisi, il 23 maggio 1992, il giudice Giovanni Falcone, la

Mafia : indagato per strage Capaci l'ex poliziotto accusato da pentito Riggio : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - E' indagato per la strage di Capaci l'ex poliziotto accusato dal collaboratore di giustizia Pietro Riggio. l'ex agente, che ha lasciato la Polizia di Stato nel 2002, come apprende l'Adnkronos, è accusato di strage in concorso e associazione mafiosa "perché concorreva -

Mafia : pentito Spatuzza - 'ci fu raccomandato di usare esplosivo stragi con parsimonia' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono certo che questo esplosivo sia arrivato prima della strage di Capaci e utilizzato in quella occasione, poiché, quando poi lo utilizzammo per gli altri attentati, ci fu raccomandato di utilizzarlo con parsimonia, perché stava già per finire e ne avevamo poco". A r

Mafia : pentito - ‘boss Madonia mi disse che le stragi furono una grande minchiata’ (2) : (Adnkronos) – “In una occasione incontrai anche Angelo Siino”, dice ancora il pentito di Mafia Pietro Riggio. E alla domanda del pm risponde: “Non mi risultano riunioni fatte in provincia di Enna o Caltanissetta con la presenza di Piddu Madonia e altri uomini di onore di altre province, nel periodo immediatamente antecedente alle stragi”. I verbali sono stati depositati dai magistrati nisseni al processo ...

Mafia : pentito - ‘boss Madonia mi disse che le stragi furono una grande minchiata’ : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) – Per il boss mafioso Piddu Madonia le stragi mafiose del 1992 in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con Francesca Morvillo e otto agenti della scorta, erano stati “una grande minchiata”. A rivelarlo è il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, parlando con i magistrati della Procura di Caltanissetta. “Dopo le stragi del 1992 – racconta il collaboratore di ...

Mafia : pentito - 'carabinieri non avevano interesse a cattura Provenzano' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - I Carabinieri, tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del 2000, "non aveva alcun interesse a catturare Bernardo Provenzano", il capoMafia corleonese arrestato poi nel 2006. A rivelarlo, come apprende l'Adnkronos, è il pentito di Mafia Pietro Riggio, che lo ha raccon

Mafia : pentito - 'nella strage Capaci coinvolta anche donna dei servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nella strage di Capaci sarebbe stata coinvolta anche una "donna appartenente ai servizi segreti libici". Lo ha raccontato, come apprende l'Adnkronos, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, ai magistrati della Procura di Caltanissetta che hanno depositato i verbal

Mafia : pentito - 'nel 2000 c'era progetto di uccidere giudice Guarnotta' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nel 2000 Cosa nostra voleva uccidere l'ex giudice istruttore Leonardo Guarnotta, oggi in pensione, in passato membro del pool antiMafia coordinato dal giudice Antonino Caponnetto. Con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello, Guarnotta ha istruito il Maxi

Mafia : pentito - 'Brusca convinto di avere schiacciato lui il telecomando di Capaci' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Brusca ancora è convinto di avere schiacciato lui il telecomando" della strage di Capaci. E' quanto avrebbe appreso il pentito di Mafia Pietro Riggio da un ex poliziotto, di cui ha fatto anche il nome. A raccontarlo ai magistrati della Procura di Caltanissetta, come a

Mafia : pentito - 'per la strage di Capaci usati anche i servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Per la strage di Capaci, che il 23 maggio del 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta, sarebbero stati utilizzati anche i "servizi segreti libici". La rivelazione, come apprende l'Adnkronos, arriva dal pe

Mafia e rifiuti - arrestato boss pentito : 9.12 Tra i 15 arrestati dalle Squadre mobili di Ragusa e Catania nell'ambito dell'operazione "Plastic free" figura anche il boss pentito, Claudio Carbonaro. Era proprio il capo del clan stiddaro Carbonaro-Dominante a coordinare, d'intesa con l'imprenditore Giovanni Donzelli, la raccolta della plastica da parte degli imprenditori Minardi, anche loro in manette.Gli indagati smaltivano inoltre i fanghi speciali interrandoli e ricoprendoli con ...