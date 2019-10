L' Unione europea sfida la Cina Il premio Sakharov va all' uiguro Tohti

Manovra - l'Unione europea all'Italia : 'Piano non è in linea con la riduzione del debito' : Ancora una volta, e a distanza di un anno, l'Unione Europea richiama l'Italia nell'ambito della Manovra finanziaria. Dunque la dinamica è la stessa, ma le differenze sono pressoché notevole. Se la lettera spedita al precedente governo Movimento Cinque Stelle-Lega aveva fatto registrare un'impennata dello spread, attestandosi oltre i 300 punti base, quella inviata all'attuale esecutivo giallo-rosso ha avuto solo un leggero impatto sul ...

Accordo tra Unione europea e Regno Unito sulla Brexit : Raggiunto un nuovo Accordo tra l'Unione Europea e il governo del Regno Unito per la Brexit. "Abbiamo concordato una base equa"

Idrogeno. Alto Adige partner della strategia dell’Unione Europea : L’idrogeno è un elemento fondamentale per un futuro sostenibile e con ridotte emissioni, è un’energia rinnovabile e può essere impiegato

Il Consiglio dell’Unione europea non ha raggiunto un accordo per avviare le trattative di ingresso nell’Unione di Albania e Macedonia del Nord - di nuovo : Il Consiglio dell’Unione Europea non è riuscito a mettersi d’accordo sull’iniziare o meno le trattative per un possibile ingresso nell’Unione dell’Albania e della Macedonia del Nord, per la terza volta in sedici mesi. Il paese che si è opposto maggiormente ad

Brexit - Guardian : “Unione europea e Regno Unito sono a un passo dall’accordo”. Decisive concessioni di Johnson sul confine irlandese : Nell’ultimo giorno utile, secondo la legge anti-no deal votata dal Parlamento di Westminster, per raggiungere un accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit senza ricorrere a un ulteriore rinvio del divorzio, il Guardian, citando fonti di Bruxelles e Londra, dice che le parti sono a un passo dall’accordo. Un testo, si legge, potrebbe essere reso pubblico già domani. A sbloccare la situazione sono le concessioni a cui ha ...

L’Unione europea è divisa di fronte all’offensiva turca in Siria : L’Europa non ha né i mezzi né la volontà politica di sostituirsi agli Stati Uniti per proteggere le popolazioni curde in Siria. Leggi

Siria - Di Maio : “Blocco export di armi alla Turchia da tutti i Paesi dell’Unione europea. In Italia decreto ministeriale nelle prossime ore” : nelle prossime ore l’Italia varerà un decreto ministeriale “che devo firmare come ministro degli Esteri” per bloccare “l’export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni”. A dirlo, a margine del Consiglio europeo, il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Che ha annunciato: “tutti i Paesi dell’Unione europea si impegnano a ...

L’Unione europea ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare della Turchia in Siria : Il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo che raduna i rappresentanti dei governi dell’Unione, ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare che la Turchia sta portando avanti in queste ore contro i curdi Siriani nel nordest della Siria, e che negli ultimi sviluppi ha

“La Turchia invade l’Unione europea con cibi pericolosi - al 2° posto per allarmi alimentari” : “La Turchia invade l’Unione Europea con cibi pericolosi e si classifica al primo posto, addirittura davanti alla Cina, per allarmi alimentari fatti scattare nella Ue, dall’ortofrutta con pesticidi oltre i limiti ai fichi secchi con eccesso di aflatossine cancerogene come pure pistacchi e nocciole“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle ipotesi di bloccare il processo di adesione all’Unione Europea e di pianificare ...

Parigi : sanzioni ai turchi. Ma il timore di ritorsioni spacca l’Unione europea : Merkel cauta. L’unanimità necessaria complica l’intesa. Ipotesi di multe contro le trivellazioni al largo di Cipro

Germania - l’attentato di Halle è figlio del vuoto lasciato dall’Unione Europea : di Claudia De Martino* L’antisemitismo in Europa è una fenice continuamente risorgente dalle proprie ceneri: numerosi articoli documentano con grande dovizia che il numero degli incidenti a sfondo razziale antisemita sono costantemente in crescita in Europa, con un +20% in Germania, +16% in Gran Bretagna e un drammatico +74% in Francia nel 2019 rispetto al 2018. Molti episodi si limitano a violenze, oltraggi, atti vandalici, provocazioni o ...

L’Unione europea stila una relazione sui rischi legati alla sicurezza del 5G : Secondo l'Unione Europea potrebbe essere piuttosto rischioso affidarsi ad un'azienda fornitrice di apparecchiature 5G L'articolo L’Unione Europea stila una relazione sui rischi legati alla sicurezza del 5G proviene da TuttoAndroid.

Facebook - l'Unione europea : «Cancellare post d'odio a livello globale». Il social : «Non limitare libertà» : I singoli Paesi potranno costringere Facebook a eliminare contenuti illeciti come gli 'hate speech', i discorsi di odio, sia all'interno dell'Ue sia in tutto il mondo. Inoltre i...

Facebook dovrà rendere inaccessibile un suo contenuto in tutto il mondo se glielo chiede un paese europeo - ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione Europea : La Corte di giustizia dell’Unione Europea (l’organo che garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’UE) ha stabilito che ogni paese dell’Unione può ordinare a Facebook di rimuovere post, immagini e video, e di fare in