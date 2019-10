Le migliori easter eggs di Fortnite Capitolo 2

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Con il lancio della nuova mappa di2 si è scatenata da subito la caccia alleossia le piccole chicche nascoste dagli sviluppatori con riferimenti che spaziano dalla cultura pop ad altri titoli videoludici. Queste piccole perle nascoste non sono così facili da trovare, ma l’intera nuova ambientazione ne è costellata. Abbiamo scelto le dieci più belle più una di bonus, le trovate nella nostra gallery con tutte le informazioni su dove trovarle e a cosa sono dedicate. Senza troppi spoiler, alcunesono visibili anche da grandi distanze vista la loro enorme mole, mentre altre sono ben più celate e serve un po’ di pazienza. Il consiglio è quello di provare a scovarle e individuarle con le nostre indicazioni in galleria fotografica giocando con la modalità creativa / creative mode così da evitare di prendersi una pallottola in testa da un ...