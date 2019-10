Incidente a Noha | auto sfonda cancello | mamma e figlia incastrate tra le lamiere | sono

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019)in Puglia oggi, sulla statale che collega, frazione di Galatina, ad Aradeo, in provincia di Lecce: una donna ha perso il controllo della sua, che hato ildi una villetta. A bordo con lei c'era anche la madre. Entramberimastetra lee trasferite in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi in pericolo si vita.

NoiNotizie : Aradeo-Noha (#Lecce): incidente d'auto, si rompe il cuore della giovane. È in condizioni gravissime. La madre in rianimazione - notizieit : #Incidente sulla Noha-Aradeo: gravi madre e figlia -