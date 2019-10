Inchiesta falsi report sui viadotti - la procura : «Mancate ispezioni anche prima del 2013» : È quanto emerge dalle carte dell'Inchiesta sui falsi report e, in particolare, su quelle che riguardano gli 11 indagati per cui la procura aveva chiesto le misure cautelari negate dal gip

Autostrade - la procura : “Sistema di falsificazione delle carte e contro Inchiesta dopo il crollo del Morandi” : Autostrade per l’Italia ha sistematicamente falsificato le carte per nascondere le sue “gravissime inadempienze” agli obblighi nei confronti della legge e dello Stato. Sono accuse pesantissime quelle messe per la prima volta nero su bianco dalla procura di Genova contro la concessionaria della famiglia Benetton. L’atto di accusa, pubblicato dalla Stampa in edicola domenica 20 ottobre, è contenuto nella richiesta di misure ...

Arisa mamma indagata "Non sono preoccupata"/ Inchiesta falsi invalidi - lei "Io canto" : Arisa, mamma indagata: "Non sono preoccupata, io canto". Ma nell'Inchiesta falsi invalidi Assunta Santarsiero è accusata di truffa in concorso.

Arisa - secondo Mattino 5 tra gli indagati dell'Inchiesta sui falsi invalidi di Potenza ci sarebbe anche la mamma della cantante : Una notizia ha destato scalpore durante la diretta di 'Mattino Cinquè. Infatti, si legge in una nota rilasciata da Mediaset «in merito all'inchiesta dei falsi invalidi di Potenza...

Ponte Morandi - Inchiesta report falsi : con gli interrogatori si rompe il muro di omertà : Dai primi interrogatori agli arrestati per report falsi viene fuori un primo squarcio al sistema omertoso che va avanti dal crollo del Ponte Morandi. Lo scrive Il Secolo XIX. “Dopo mesi di interrogatori muti, «no comment», formule ripetute in modo quasi automatico («mi avvalgo della facoltà di non rispondere»), ecco che funzionari e tecnici cominciano a parlare. E rispondono alle domande poste dai giudici”. I tecnici raccontano che ...

Atlantia - l’ex ad Castellucci sull’Inchiesta sui report falsificati anche dopo il crollo del Morandi : “Sono due dei nostri 1943 ponti” : Nessuna autocritica, nessuna scusa. Il giorno dopo le dimissioni da amministratore delegato e direttore generale di Atlantia, società che controlla Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci racconta al Corriere della Sera i suoi 18 anni al vertice della società della famiglia Benetton, sostenendo di aver cercato di “abituare i colleghi all’analisi e alla programmazione e a una diversa attenzione alla sicurezza“. Le nuove ...