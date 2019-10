I timori odierni sulla paternità sono il frutto della disillusione In fondo | ‘chi te lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Un paziente, facendo libere associazioni, mi racconta che in una casa in montagna dove si reca saltuariamente si erano insediati dei ghiri. Nel giro di pochi mesi si erano moltiplicati a dismisura, per cui rosicchiavano il tetto in legno. Lui ha ingaggiato una lotta senza quartiere per allontanarli che ha avuto alterne fortune, per poi portarlo alla vittoria e all’allontanamento degli animali. Afferma che, se i primi due ghiri avessero abitato il tetto senza riprodursi così smodatamente, lui non sarebbe intervenuto in modo radicale. Si sente in colpa e si vergogna per avere usato metodi feroci e crudeli per debellarli. Mi parla poi delle cimici che hanno invaso una piantagione di pere del vicino, anche queste ultime moltiplicandosi in modo esagerato. Arriva alla fine a paragonare la riproduzione fuori ogni misura degli esseri umaniterra. C’erano voluti millenni per arrivare ...