Fonte : blogo

(Di venerdì 25 ottobre 2019) I molteplici conflitti mondiali tra guerre civili e gravi vicende come l'operazione militare in Siria da parte della Turchia, i recenti disordini in Cile, Spagna e Hong Kong che hanno riempito pagine di giornali e servizi dei tg, alla luce di un programma televisivo di intrattenimento comeche ha come scopo l'unione e il divertimento, hanno una risonanza ancor più forte.Oltre il fair-play e oltre il terzo tempo da 'stretta di mano', dal palco della finale andata in onda su Canale 5 tutte le nazioni si sono volute uniformare ad un coro urlato da due concorrenti (uno della Grecia e uno della Germania), Alvin le ha avvicinate sul palco e, dando la parola ad un concorrente Greco, ha lanciato undi pace affinchénel suo piccolo possa essere una delle tante voci a dire "No" ai conflitti. Con il mio team voglio rappresentare tutte le squadre che sono arrivate ...

SerieTvserie : Eurogames, il messaggio contro la guerra: 'Che si viva in pace!' - TassoniPatrizia : #eurogames...stupendo il messaggio dei ragazzi greco e tedesco di origine curda!?????? - SusiBallabio78 : RT @CinguettaTV: Che dire bel programma, grande squadra e bel messaggio per una TV migliore, bravissimi Alvin e Ilary, e adesso le vostre i… -