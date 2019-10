Diramata l' allerta meteo | un venerdì da incubo tra maltempo | scuole chiuse e sciopero

Fonte : today

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sulla base delle ultime previsioniè stata valutata per25 ottobrerossa sulla Sicilia:...

emergenzavvf : La prevenzione innanzitutto. In previsione dell'allerta arancione diramata per domani #20ottobre nel Ponente genove… - GiornaleLORA : Bronte – (24 ottobre 2019) – Studenti e scolari a casa domani. A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla Pr… - tempostretto : A seguito dell’allerta meteo diramata dal dipartimento regionale di Protezione Civile, per la giornata di domani 25… -