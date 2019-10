“CRASH ROOM” | arriva a Roma la prima stanza antistress dove sfogarsi in libertà

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Dopo il grande successo ottenuto in America, Giappone e in Italia,laallestita in un centro commerciale. L’originale “concept di intrattenimento”presentato oggi, in collaborazione con l’agenzia di eventi e comunicazione Jet’s, presso il Centro Commercialeest e alla presenza di un testimonial d’eccezione: Giorgio Verduci, il noto comico con la mazza da baseball. Durante la conferenza stampa -il nuovo format d’intrattenimento-ha destato particolare interesse e curiosità fra i presenti: giornalisti, tv e addetti ai lavori. Ansia, tensioni e frustrazioni avranno finalmente libero sfogo in un luogo creato ad hoc e nella massima sicurezza. Si vivrà così un’esperienza davvero unica che esce dai soliti schemi convenzionali. Come funziona? Basta entrare nella particolareanti-stress e, indossato il casco protettivo e la tuta coprente, ogni ...

zazoomnews : ‘Crash Room’: a Romaest prima stanza antistress in un centro commerciale italiano - #‘Crash #Room’: #Romaest… - romadailynews : ‘Crash Room’: a Romaest prima stanza antistress in un centro commerciale italiano: Roma… -