Acquisto prima casa 2019 | prezzi in aumento in Italia | il report

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 24 ottobre 2019)inin, ilIl mercato immobiliare è in crisi da tempo, con idegli immobili al ribasso, ma quello delle imposte, invece, in crisi non lo è mai. Anzi, quando la crisi si fa sentire, questo mercato sale, ed è così che dal 1° gennaio 2020 l’delle imposte ipotecarie e catastali potrebbero rendere meno favorevole e vantaggioso (per il momento storico che stiamo vivendo) l’della. Ne ha parlato Silvia De Santis in un servizio andato in onda durante l’ultima puntata di DiMartedì su La7.: salgono le imposte, aumentano iLa giornalista accompagna un agente immobiliare, tale Roberto Negri di KapitalRe Immobiliare, in giro per il centro di Bologna, dove ci sono alcune case da vendere. Nella proposta disi trova la cifra offerta, la tipologia di pagamento e i costi ...

IlMaest54500641 : Key people Inter BVB Lukaku non è in condizione fisica idonea, ma fa bene il mister a non metterlo in panca Lautaro… - MRoberto87 : “La prima regola è capire la differenza tra attivi e passivi. Dopo di che, occorre concentrare gli sforzi sull'acqu… - myCiceroApp : @juniorblomba @InfoAtac @romamobilita Salve, la nostra Assistenza Le risponderà prima possibile, stanno procedendo… -