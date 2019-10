Svolta nel giallo di Angela Stefani | scomparsa da Salemi | il compagno arrestato per

Omicidio Lamezia Terme - Svolta nel caso : fermato l’ex marito della compagna della vittima : È stato fermato il presunto assassino di Angelo Pino, l'agente di polizia penitenziaria cinquantaduenne in congedo ucciso la scorsa notte a Sambiase di Lamezia Terme. Si tratta di un cinquantaquattrenne, ex marito della compagna della vittima. Dopo aver pedinato la donna, avrebbe sparato tre colpi contro Pino.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - bandiera bianca : "Se Salvini è al 30%...". Svolta storica nel centrodestra : È Matteo Salvini il "leader del centrodestra". Firmato: Silvio Berlusconi. "Come in tutte le coalizioni dovrebbe essere", ha spiegato il fondatore di Forza Italia, a comandare tra azzurri, Lega e Fratelli d'Italia sarà il capo del partito più votato a guidare l'alleanza. "Quindi - ha sottolineato l'

Svolta nella morte di Angela De Rosa - dissanguata a Bari : compagno a processo per omicidio : Non fu un incidente la morte di Angela De Rosa, la ventenne deceduta per dissanguamento nel 6 gennaio 2018, a Bari. Secondo i giudici che ora hanno rinviato a giudizio il compagno Ivan Bufano, Angela si ferì con un vetro infranto durante una lite con il 23enne, sbattendo contro un portone a vetri nel tentativo di divincolarsi da lui. La ragazza era madre di un bimbo di quattro mesi.Continua a leggere

Daniele Belardinelli - Svolta nelle indagini sull'ultras ucciso : un arresto per omicidio : Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino italiano ritenuto responsabile dell'investimento...

Brexit - nessuna Svolta nella notte : i colloqui proseguono : Ancora in stallo a Bruxelles il negoziato tra le delegazioni di Regno Unito e Ue in vista dell’uscita fissata il 31 ottobre. Intanto Johnson tratta l’appoggio del Dup promettendo risorse all’Irlanda del Nord. Il premer scozzese punta a un nuovo referendum

Sissy Trovato Mazza : ‘Svolta’ nel caso della giovane agente uccisa da un colpo di pistola alla testa : Il 12 gennaio del 2019 è morta Maria Teresa Trovato Mazza, per tutti Sissy, l’agente di Polizia penitenziaria originaria di Taurianova in coma dal novembre 2016 quando fu trovata ferita da un colpo di pistola esploso all’interno dell’ascensore dell’Ospedale Civile di Venezia, dove era in servizio lavorativo esterno. “La scomparsa della giovane agente di Polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza dopo due anni di agonia e sofferenza è una notizia ...

Bernardeschi Juventus - Svolta totale : Sarri lo proverà nel nuovo ruolo! : Bernardeschi Juventus- Un inizio di stagione piuttosto altalenante, condito da qualche buona prestazione, ma anche da tanti passi falsi. La sensazione è che Bernardeschi abbia bisogno di ritrovare una giusta condizione fisica e mentale per ritornare ad ottimi livelli. A tal riguardo, come anticipato ad inizio anno da Sarri, il tecnico bianconero potrebbe decidere di cambiare ruolo all’esterno offensivo bianconero, trasformandolo in una ...

Pellicola alimentare - il futuro è nel guscio dei crostacei : Svolta nella conservazione del cibo : I ricercatori della Rudn University di Mosca sono riusciti a ottenere un composto per realizzare nuove pellicole alimentari per conservare il cibo. I dati, pubblicati su Food Chemistry, dimostrano che questa nuova tecnologia avrebbe un'efficacia pari a quella degli antibiotici. Le "pellicole del fu

«Perizia falsa - fu un omicidio stradale». Svolta nel giallo dell’auto blu della Regione Veneto : Il direttore di Medicina legale di Padova aveva certificato: «Morì d’infarto un attimo prima di essere investito». Ma ora nove esperti lo smentiscono: «Il motociclista fu ucciso». Nei guai l’autista del super-burocrate della sanità e il luminare che lo scagionava Morti resuscitati e favori in Regione: l'istituto di medicina legale di Padova nella bufera " Troppi errori nelle perizie che decidono le sentenze"

Salvatore e Mariano scomparsi nel nulla - la Svolta grazie alle merendine : due indagati : Sono state trovate alcune confezioni di merendine in una casa di Casteldaccia (Palermo), il paese da dove Salvatore Colletta...

Svolta nello streaming : dal 9 ottobre Netflix sarà nell'offerta di Sky Q : Dopo l'intesa con Dazn per i contenuti della serie A, una partnership tra due colossi televisivi. Che potranno permettere agli utenti di avere un solo abbonamento

Calabria - deputata M5s Nesci : ‘Mi autocandido presidente. Serve deroga alle regole? Svolta governista ha cambiato tutto nel Movimento’ : Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio a giugno le ha già risposto che era “complicato” candidarla alla presidenza della Regione Calabria. Ma la deputata al secondo mandato Dalila Nesci insiste e, a ilfattoquotidiano.it, ribadisce la sua offerta e liquida le resistenze dei colleghi come “ragionamenti di opportunità politica sulle nostre regole”. Per farla correre infatti servirebbe una deroga: permetterle di dimettersi dal ...

"Un detenuto ha confessato l'omicidio di Teresa Halbach". Svolta nel caso di Steven Every - protagonista della serie Netflix : Una confessione che potrebbe riaprire uno dei casi di cronaca più seguiti negli Stati Uniti. I produttori di Convicting a Murderer, nuova serie tv in uscita a marzo 2020, hanno rivelato in esclusiva a Newsweekche un detenuto del Wisconsin, di cui non è stato rivelato il nome, ha confessato l’omicidio di Teresa Halbach, la fotografa uccisa nel 2005 a Manitowoc e per cui sono stati condannati Steven Every e suo nipote ...