Suda 51 e Swery 65 insieme per un progetto segreto che sarà annunciato a breve

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)51 e65. Due director che gestiscono una gamma di titoli unici e molto particolari. Cosa accadrebbe se il creatore di No More Heroes e il creatore di Deadly Premonition si unissero? Potremmo scoprire presto la risposta a questa domanda. IGN Japan hache oggi verrà trasmesso un live streaming con i due director pronti a parlare di un "".Il live streaming "Travis Monday Nightro 2" andrà in onda oggi, 23 ottobre 2019, alle 19:00 JST (le 12 italiane).Leggi altro...

