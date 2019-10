Pubblico in visibilio per John Travolta alla Festa del Cinema di Roma

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Serena Nannelli La star hollywoodiana, infaticabile nel mostrare disponibilità e cortesia ai suoi fan, ha ripercorso la propria carriera in un incontro ricco di aneddoti e rivelazioni. Ierideldil'Incontro Ravvicinato con ilha avuto come protagonista. Il divo americano si è fatto attendere in sala per oltre mezzora, il tempo impiegato per percorrere un red carpet in cui non si è risparmiato in sorrisi, interviste, selfie e autografi. Dopo un filmato introduttivo che ha visto scorrere sul grande schermo alcune tra le scene più belle della sua filmografia, l'attore ha risposto ad alcune domande poste dal direttore artistico Alberto Monda. «Sono cresciuto in una famiglia in cui tutti erano ossessionati dal», racconta, «quindi la mia decisione di far parte del mondo dell'intrattenimento non ha sorpreso nessuno: certo non ...

mannocchia : Il metodo del successo consiste in larga misura nel sollevamento della polvere. E’ come certe ali al gioco del cal… - fran_colino : RT @mannocchia: Il metodo del successo consiste in larga misura nel sollevamento della polvere. E’ come certe ali al gioco del calcio, in… - ACazzuffi : RT @mannocchia: Il metodo del successo consiste in larga misura nel sollevamento della polvere. E’ come certe ali al gioco del calcio, in… -