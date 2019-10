Manovra | ecco la carta bimbi | 400 euro al mese per le spese dell’asilo

Manovra - dal pos ai superbonus : ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Manovra 2020/ Zero crescita - famiglie stangate : ecco la nuova crisi : Buone intenzioni tante, ma anche molte incognite sulle risorse e sui tempi. Il solo risultato certo è che la pressione fiscale non diminuirà

Manovra & PIL/ Fortis : non ci sono soldi - ecco come aiutare la crescita : Nella MANOVRA non ci sono margini per vere misure espansive. Si può comunque cercare di favorire la crescita in un altro modo

Vittorio Feltri sulla Manovra - attacco totale alla politica : "Ecco perché l'Italia non cresce mai" : "Molti commentatori si lagnano perché la manovra del governo esclude la crescita, ma è sempre stato così". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dice una semplice verità sulla legge di bilancio. "Quando l'Italia progrediva non era per merito della politica bensì nonostante

Manovra - ecco la mozione : “abolire il reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più nella busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...

Manovra - via libera dal CdM. Ecco tutte le novità : È durato quasi sei ore, dalle 23 di ieri alle 4.30 del mattino, il Consiglio dei Ministri più importante dell'anno, quello in cui sono stati messi a punto la legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale che compongono la nuova Manovra finanziaria. Alla fine l'accordo si è trovato e il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è stato trasmesso alla Commissione Europea.La nuova Manovra, fanno sapere da Palazzo Chigi, non ...

Primo passo su carceri evasori - più tasse su giochi. Conte - mano su fuoco per coperture. Ecco la Manovra da 30 miliardi : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mette "la mano sul fuoco" per le coperture della manovra. Le aliquota Iva non aumenteranno, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi nel 2020 e 6 miliardi nel 2021 andra' tutto ai lavoratori, alle famiglie andranno 600 milioni, la quota 100 per le pensioni rimane invariata, nel 2020 il limite per l'uso dei contanti passera' da 3 a 2mila euro, confermata la lotta all'evasione fiscale. "Non vogliamo ...

Manovra - nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

Manovra : Cdm - ecco i principali provvedimenti approvati (5) : (Adnkronos) – 12. DETRAZIONI ‘ Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ...

Manovra : Cdm - ecco i principali provvedimenti approvati : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 ‘ ...

Manovra : Cdm - ecco i principali provvedimenti approvati (3) : (Adnkronos) – 5. FAMIGLIE ‘ Vengono destinate ulteriori ingenti risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un piano di razionalizzazione e semplificazione. 6. SALUTE ‘ Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo ...