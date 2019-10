Juventus | Dybala | ' Noi unici imbattuti e questo dimostra il carattere della squadra'

Dybala Juventus - arriva la svolta targata Sarri : nuova idea e incedibilità sul mercato! : Dybala Juventus- Un match d’assoluto protagonista con sembianze da uragano. Dybala ha trascinato la Juventus alla vittoria contro il Lokomotiv Mosca, realizzando una doppietta decisiva, sia per il primato in classifica al pari dell’Atletico Madrid, sia per un’iniezione di totale fiducia nei propri mezzi. Riecco la “Joya” e occhio al piano di Sarri. Il tecnico bianconero, come più volte sottolineato, difficilmente, ...

Champions : Juventus-Lokomotiv 2-1 - Dybala illumina Torino : La Juventus gioca, crea ma fatica contro la Lokomotiv Mosca fino alle due magie di Paulo Dybala che ribaltano la sfida dopo il vantaggio dei russi con Miranchuk e regalano la vittoria per 2-1 alla squadra di Maurizio Sarri. Grazie a questa sofferta vittoria la Juve ipoteca il passaggio del turno in Champions in vista della prossima sfida proprio in Russia. Sarri sorprende ad inizio gara schierando Bentancur alle spalle delle punte Dybala e ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Dybala si scrolla di dosso la negatività : “avevo bisogno di questi due gol” : L’attaccante argentino ha espresso la propria soddisfazione per i due gol che hanno permesso alla Juventus di ribaltare la Lokomotiv Mosca E’ senza dubbio il protagonista della notte dell’Allianz Stadium, Paulo Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca con una doppietta e regala tre punti pesantissimi alla Juventus, al termine di una partita complicatissima. Massimo Paolone/LaPresse Intervistato nel post gara ai microfoni di Sky ...

Juventus-Lokomotiv 2-1 : Dybala ribalta tutto in 2 minuti e regala la seconda vittoria in Champions ai bianconeri : Paulo Dybala firma una doppietta in appena 2 minuti e regala la seconda vittoria in Champions alla Juventus. All’Allianz Stadium finisce 2-1 contro il Lokomotiv Mosca, che si era portato in vantaggio dopo mezz’ora con una rete di Aleksey Miranchuk. Poi il talento argentino ha trafitto Guilherme per due volte tra il 77′ e il 79′. I bianconeri restano così primi in classifica insieme all’Atletico Madrid che nel ...

Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - voti Champions League : Cuadrado imprendibile - Dybala la risolve da campione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca Juventus (4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande ma Miranchuk lo trafigge. Cuadrado 7.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, è per lunghi tratti la Juventus. Un ...

Juventus-Lokomotiv Mosca probabili formazioni : Dybala preferito ad Higuain - riecco Matuidi! : JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca- La Juventus si prepara al 3° appuntamento di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Calcio d’inizio ore 21.00 e diretta tv su “Sky”. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, modulo ormai collaudato e pronto a confermarsi anche in chiave Europea. In porta farà ritorno Szczesny dopo la grande prestazione di Buffon contro […] L'articolo Juventus-Lokomotiv Mosca probabili formazioni: Dybala ...