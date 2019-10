Inter-Dortmund | Conte | “partita tattica | adesso testa al Parma”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “E’ stata una partita, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po’ di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, asarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo vivi. Sono importanti queste partite per i ragazzi. Loro l’anno scorso hanno lavorato tanto per arrivare in Champions e fare di tutto per continuare. Sappiamo di non essere favoriti nel gruppo e oggi vincere era l’unico modo per rimanere vivi, in maniera decisa. La partita più difficile è quella di sabato contro il Parma”. Sono le dichiarazioni di Antonio, tecnico dell’, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida vinta a San Siro contro il, nerazzurri sempre più in corsa per la ...

