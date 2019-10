Incendi nell' Oristanese | evacuati oltre 200 ospiti di un resort 

Notte di fuoco in Sardegna - Incendi nell’Oristanese : evacuate centinaia di persone : Notte di paura in Sardegna, nell’Oristanese: diversi grandi incendi stanno divampando nella costa, è stato necessario evacuare quasi 300 persone. Situazione critica ad Arborea, dove le fiamme hanno attaccato la pineta e minacciato il resort Ala Birdi – Horse Country. Intorno alla mezzaNotte sono stati evacuati i 238 ospiti del complesso, trasferiti nella palestra comunale del paese. L’incendio sta ancora imperversando e sta ...

Piemonte regione pilota per i volontari della antIncendi boschivi : ruolo più attivo nella strategia di “gestione” del rischio : La Giunta regionale ha approvato oggi le nuove linee guida, redatte in collaborazione con il Corpo volontari antincendi boschivi AIB del Piemonte, per realizzare esercitazioni, percorsi di prevenzione e analisi dei dati, in complementarietà con gli operatori forestali regionali. «Si va così delineando un sistema – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, proponente della delibera – in cui i volontari trovano un ...

Vasti Incendi nell’est dell’Australia : grave siccità e alte temperature - decine di feriti e dispersi : incendi divampano da settimane nelle regioni orientali dell’Australia, dove si registra una gravissima siccità e temperature molto alte. Centinaia di vigili del fuoco lottano contro oltre 40 roghi fuori controllo che hanno devastato oltre 100mila ettari di territorio e distrutto decine di abitazioni, ponti e infrastrutture elettriche. Diverse persone risultano disperse, mentre alcune decine hanno ricevuto cure mediche per lesioni e ...

Nuovo violento Incendio in Francia - nella periferia di Lione : Un Nuovo impressionante incendio sta interessando da stamane l'area industriale di Villeurbanne, nella periferia di Lione, in Francia. Le fiamme hanno colpito alcuni stabilimenti industriali...

Incendio Rouen - la protesta dei cittadini : “Lo Stato ci nasconde la verità”. Oltre 5mila tonnellate di prodotti chimici in fumo : Sono passati cinque giorni dall’Incendio nel sito chimico Lubrizol e ancora i cittadini di Rouen, nel nord-ovest della Francia, lamentano “il cattivo odore dell’aria” e disagi come nausea, vomito, diarrea. La sera del primo ottobre, un gruppo di persone ha protestato insieme ad alcuni parlamentari, accusando le autorità di “nascondere le verità sulle conseguenze dell’Incendio”. Uno dei pompieri che è ...

Rifiuti - Incendio in un piazzale della società di smaltimento di Lodi : a fuoco 30 mq di plastica. E’ il quarto rogo in due mesi nella zona : quarto incendio, in meno di due mesi, in un impianto di smaltimento Rifiuti a Lodi. L’ultimo rogo venerdì, all’alba, in un piazzale esterno dello stabilimento di Fombio, di proprietà del gruppo a partecipazione pubblica Linea Group Holding (Lgh) formato dalle municipalizzate di Cremona, Pavia, Lodi, Rovato in provincia di Brescia, e Crema in provincia di Cremona. A bruciare sono stati 30 metri quadri di Rifiuti indifferenziati, per ...

Rouen - dopo il grande Incendio nell’impianto chimico : Le fiamme sono state spente venerdì, ma l'emergenza non è ancora rientrata e ci sono preoccupazioni per l'inquinamento della zona e della Senna

Francia : estinto l’Incendio nell’impianto chimico a Rouen : estinto dai vigili del fuoco l’enorme incendio divampato nella fabbrica chimica di proprietà di Lubrizol a Rouen, nel nord della Francia: lo hanno confermato le autorità locali. Il rogo aveva costretto a chiudere le scuole e aveva creato timori per possibili rischi di inquinamento della Senna. Nell’incendio, che ha generato una densa colonna di fumo nero, non sono stati registrati feriti. L'articolo Francia: estinto l’incendio ...

Morti più di due milioni di animali nelle foreste della Bolivia a causa degli Incendi : Più di due milioni di animali selvatici sono Morti a causa degli incendi che nelle ultime settimane hanno devastato le enormi aree delle foreste Boliviane, in particolare la savana tropicale Chiquitania, che si estende nell’Est del Paese. “Abbiamo consultato i biologi della Chiquitania e abbiamo superato la stima di 2,3 milioni di animali dispersi in molte aree protette”, ha spiegato la professoressa Sandra Quiroga ...

Incendi in Bolivia - è strage di animali : nelle foreste in fiamme più di 2 milioni di vittime : Più di 2 milioni di animali tra cui giaguari, puma e lama, sono morti in settimane di Incendi che hanno devastato enormi aree delle foreste Boliviane, soprattutto la savana tropicale Chiquitania nell'Est del Paese. Tra le vittime, secondo i biologi, ci sono anche formichieri,tassi, tapiri e roditori.Continua a leggere

Francia - Incendio nello stabilimento chimico della Lubrizol a Rouen : le immagini dell’enorme colonna di fumo nero : Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte in uno stabilimento chimico della società Lubrizol a Rouen, nel nord-ovest della Francia. Lo stabilimento produce additivi per lubrificanti ed è catalogato in base alla Direttiva europea come ‘Seveso’, quindi ad alto rischio a causa delle materie prime utilizzate, tanto da costringere le autorità a chiedere ai residenti di almeno 12 comuni nelle vicinanze di non uscire di casa. ...

Reggio Calabria - drammatico Incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Reggio Calabria - drammatico Incendio nella notte tra le case delle colline della città : panico - fuga e disperazione [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Incendi boschivi in Sardegna : fiamme nelle campagne di Pattada : Vasto Incendio in Sardegna: le fiamme divampano nei boschi del territorio di Pattada, in località Riu Bunne. Sul posto le squadre del Corpo forestale e 3 elicotteri, decollati dalle basi di Anela, Ala’ dei Sardi e Limbara, insieme con un Canadair partito dall’aeroporto di Alghero. Le fiamme imperversano in una zona molto impervia. L'articolo Incendi boschivi in Sardegna: fiamme nelle campagne di Pattada sembra essere il primo su ...