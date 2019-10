In Danimarca hanno spostato un faro a causa dell’erosione della costa

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Era arrivato a soli sei metri dal mare e rischiava di crollare: per salvarlo è stato trasportato lungo un binario e arretrato di 70 metri verso l'entroterra

