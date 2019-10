Dal 24 ottobre il volantino Expert con Huawei P30 Lite | Samsung Galaxy S10e e Redmi 7A in

Upas anticipazioni Dal 28 ottobre : i medici provano a risvegliare Aldo : Le prossime puntate di Un posto al sole saranno cruciali ai fini del destino di Diego e Aldo. Il giovane Giordano verrà arrestato, mentre Aldo Leone resterà in coma farmacologico. In seguito, per l'avvocato, potrebbero però esserci delle speranze dal momento che i medici proveranno a risvegliarlo dal coma. Nel frattempo Arianna e Michele incontreranno i compagni di classe di Mimmo e Maurizio (il ragazzo ucciso da Aldo al Vulcano), ma il loro ...

Influenza : la scorsa stagione 8 - 1 milioni di malati - Dal 24 ottobre arriva il vaccino : Durante la scorsa stagione in Italia si sono verificati 812 casi gravi, di cui 205 seguiti da decesso

Incidenti in Montagna : escursionista disperso Dal 14 ottobre - salma trovata in canalone : Il corpo senza vita di un escursionista, disperso da lunedì 14 ottobre, è stato individuato oggi in un canalone del monte Moregallo (Lecco): si tratterebbe del 32enne originario di Trieste ma residente da tempo nel Lecchese, del quale non si avevano più notizie da quando era uscito per un’escursione alpinistica senza fare ritorno a casa. La salma è stata localizzata da una squadra in ricognizione a bordo di un elicottero e recuperata dagli ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate Dal 28 Ottobre al 3 Novembre 2019 : Telmo Rapisce Lucia! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 28 Ottobre a domenica 3 Novembre 2019: Telmo Rapisce Lucia e le dichiara il suo amore! Poi, finisce nei guai! Anticipazioni Una Vita: Telmo scopre da Jimeno Batan tutta la verità su Samuel! Poi, Rapisce Lucia e le confessa il suo amore per lei! La ragazza sviene e si ritrova senza vestiti accanto a lui! Fabiana scopre che Higinio e Maria sono amanti. Servante sta malissimo e Ramon fa di tutto per ...

Ufficiale l’instore tour di Emma per Fortuna al via Dal 25 ottobre : L'instore tour di Emma è finalmente Ufficiale. L'artista è pronta a incontrare i fan nel corso delle date già annunciate per il supporto di Fortuna, nuovo album in uscita il 25 ottobre dopo il rilascio di Io Sono Bella. Gli appuntamenti con i firma copie inizieranno già nel giorno del rilascio dell'album, con la prima data a Roma. L'instore continuerà poi in tutta Italia fino alla fine del mese, ma si attendono anche altre date in ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - un omicidio Dal passato : anticipazioni domenica 20 ottobre : Può darsi che il pubblico ancora non la riconosca come interprete di Imma Tataranni ma Vanessa Scalera non deve preoccuparsi: il successo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai, sembra crescere di puntata in puntata senza fermarsi mai. Siamo ormai giunti al quinto appuntamento con le storie del magistrato di Matera e anche stavolta le coordinate sono sempre le stesse: la nuova puntata di ...

Il Parlamento inglese boccia l’iter sprint per la legge sulla Brexit : si allontana l’uscita Dall'Ue il 31 ottobre : Johnson non fa il bis, duro colpo per il premier Tory che sospende la legge: attendo le decisioni di Bruxelles

Oroscopo settimanale Dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...

Ascolti TV | Martedì 22 ottobre 2019. La Strada di Casa 16.1% - la Champions 12.4%. Il Collegio riparte Dal 10.7% : La Strada di Casa 2 - Alessio Boni Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.821.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City-Atalanta ha raccolto davanti al video 3.143.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.897.000 spettatori (11.3%). Su Rai3 ...

Fake La Fabbrica delle Notizie su Nove Dal 23 ottobre a caccia di Bufale : Fake La Fabbrica delle Notizie Valentina Petrini su Nove a caccia di Bufale dal 23 ottobre in seconda serata Le Fake News sono ormai alla base, purtroppo, della nostra informazione quotidiana. Notizie rimbalzate sulla rete, cavalcate da politici e che spesso entrano nell’agenda politica quotidiana ancor prima di essere smentite. Valentina Petrini su Nove va a caccia di Bufale su Nove anale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat ...

Oroscopo del weekend Dal 25 al 27 ottobre : grintoso il Leone - nervosi i Pesci : Il mese di ottobre sta giungendo al termine, ma le previsioni dell'Oroscopo non terminano e continuano a portare consigli. Il weekend in arrivo, compreso fra venerdì 25 e domenica 27 ottobre, ad esempio, vede un segno come il Leone prodigarsi nel lavoro e riuscire nei suoi intenti grazie al proprio carisma ed alla grinta, così come lo Scorpione si mostra pronto a fare nuove conquiste e ricevere non poche sorprese in ambito sentimentale. I Pesci, ...

Brexit - il Parlamento approva il pacchetto ma boccia l’iter sprint chiesto da Johnson per arrivare all’uscita Dall’Ue il 31 ottobre : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la mozione presentata dal governo di Boris Johnson per imporre un iter sprint al completamento del processo di ratifica dell’accordo sulla Brexit, processo avviato oggi con l’approvazione in prima lettura del pacchetto di leggi attuative del Withdrawal Agreement Bill. Lo stop sui tempi rappresenta un duro colpo per il premier Tory e rischia di far svanire il suo obiettivo di un’uscita concordata ...

Caos Brexit - sì Dal parlamento all’intesa con la Ue ma salta il termine del 31 ottobre : Alla Camera dei Comuni è approdato il testo dettagliato del divorzio tra Londra e Bruxelles ma non passa la mozione sul calendario dei lavori parlamentari necessario a rispettare la scadenza di fine mese