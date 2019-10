Cassano | ' Sarri sta facendo bene? Anche Vieri o Pepe vincerebbero il campionato alla Juve'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Unantus poco brillante ma di certo determinata a raggiungere l'obiettivo: è la sintesi del match di Champions League fra i bianconeri e la Lokomotiv Mosca, formazione che è riuscita a spaventare i bianconeri con un gol nel primo tempo, ma con pazienza la squadra diè riuscita a ribaltare un match imponendosi per 2-1. Intanto nei giorni scorsi a Tiki Taka, ha parlato della squadra bianconeraAntonio, ex giocatore di Roma, Real Madrid ed Inter e attuale commentatore televisivo di Mediaset. L'ex campione di Bari Vecchia si è soffermato sulla qualità della rosa died in qualche modo ha stuzzicato Mauriziocon una vera e propria provocazione, in quanto ha sottolineato che probabilmente vincere ilcon la rosa che ha lantus sarebbe un risultato facilmente raggiungibile da chiunque....

leonello81 : RT @44gattdernesto: 'Tu mi dici che Sarri ha fatto bene, se metti Bobo (Vieri) o Simone (Pepe) a far l'allenatore della Juve vincono anche… - sakin_ksa5 : RT @44gattdernesto: 'Tu mi dici che Sarri ha fatto bene, se metti Bobo (Vieri) o Simone (Pepe) a far l'allenatore della Juve vincono anche… - GGiglio99 : RT @44gattdernesto: 'Tu mi dici che Sarri ha fatto bene, se metti Bobo (Vieri) o Simone (Pepe) a far l'allenatore della Juve vincono anche… -