Yuto Nagatomo | dall’Inter a… Holly e Benji | il terzino interpreterà se stesso in una

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019)diventa un cartone animato: l’exdell’Inter sarà presente nel famoso animesta per diventare un cartone animato! Ilgiapponese, visto in Italia con le maglie di Cesena e Inter,sein un anime speciale di Capitan Tsubasa, meglio conosciuto in Italia come, fortunata serie animata sul calcio che ha conquistato milioni di bambini fra gli anni ’90 e 2000. L’anime, supervisionato da Yoichi Takahashi, autore del manga originale, verrà trasmesso il 3 Novembre prossimo all’interno del programma annuale FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!.L'articolo, dall’Inter a…: ilsein una versione speciale dell’anime SPORTFAIR.

MangaForevernet : ? Capitan Tsubasa, arriva Yuto Nagatomo ? ? - kyle_mcausland : @BetSidOfficial ???? David De Gea ???? Yuto Nagatomo ????Giorgio Chiellini ???? Kalidou Koulibaly ?????????????? Trent Alexand… -