Strage di Bologna | depositata perizia integrativa | la maschera facciale non è di Maria

Processo Strage di Bologna - “resti riesumati potrebbero non appartenere a Maria Fresu” : C’è una perizia, non ancora depositata e disposta dalla Corte d’assise di Bologna il 22 maggio scorso, che potrebbe riscrivere in parte la storia di quello che accadde il 2 agosto del 1980 nella stazione. I giudici avevano incaricato la biologa genetico-forense Elena Pilli di analizzare un lembo facciale, un piccolo scalpo con una chioma nera, un frammento parziale delle dita della mano destra e un frammento di mandibola in ...