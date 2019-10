Renato Brunetta avvisa Berlusconi | Salvini come Renzi | cannibale politico Entrambi

Manovra - i dubbi di Renato Brunetta : "Ci sono pochissime luci e troppe ombre. Cosa non ci torna" : Una Manovra con " pochissime luci e moltissime ombre". Renato Brunetta liquida così il provvedimento economico che fra poche ore dovrà finire sul tavolo dell'Unione Europea. "Il Governo invierà il Draft Budgetary Plan, ovvero la tabella contenente i saldi della Legge di Bilancio, alla Commissione Eur

Renato Brunetta sulla manovra economica : "Vi dico io dove sta il tranello imposto dall'Europa" : "Questa è una manovra che si fonda tutta sulla lotta all'evasione fiscale, per la quale il governo ha previsto introiti per ben 7 miliardi di euro in un anno, una cosa mai successa. E che nemmeno succederà". Renato Brunetta liquida così la Nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanz