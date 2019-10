Pensioni | Nobili Italia Viva | ‘Noi leali | ma su Quota 100 serve discussione’

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ormai sembra anche diventata una questione di principio quelle che vede i renziani, che fanno parte della maggioranza che sostiene il Governo Conte Bis, andare all’attacco siul tema delleanticipate con la formula100 introdotta dal precedente esecutivo M5s-Lega. Che la questione sia presa seriamente dal governo, alla luce dell’annuncio della presentazione di un emendamento dialla legge di Bilancio 2020 per l’abolizione della misura, lo dimostrano le continue dichiarazioni rilasciate in materia dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questi, a più riprese quasi a volere sgomberare il campo dagli equivoci, ha garantito sulla conferma di100 così come sulla proroga del regime sperimentale di Opzione donna, mentre sembra ormai completamente scomparsa dall’agenda politica la possibile istituzione della41 per i lavoratori precoci “beffati” dalla ...