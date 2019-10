Oslo | travolge la folla con un' ambulanza rubata | cinque feriti | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Nella zona nord diun uomo di circa 30 anni ha rubato un'per poi lanciarsi contro lando alcune persone., tra cui una coppia di anziani e una donna che spingeva un passeggino con due gemelli di sette mesi. La polizia ha aperto il fuoco contro l'aggressore riuscendo a ferirlo lievemente e arrestarlo. Si cerca ancora una donna, presunta complice dell'uomo. Non è ancora chiaro il movente Secondo quanto dichiarato dalla polizia, non è ancora chiaro il perché di questo folle gesto e tutte le piste sono attualmente praticabili. Nessuna possibilità è stata esclusa ma alcuni hanno già ipotizzano che si sia trattato di un attentato terroristico per il fatto che l'uomo pare abbia organizzato e compiuto l'azione insieme a una donna sua complice, ancora ricercata. Non si può comunque escludere, attualmente, la possibilità che l'uomo sia stato spinto a ...

