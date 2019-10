Milano | bimbo precipitato dalle scale a scuola | avviato procedimento per dichiararne la

Milano - bimbo caduto dal secondo piano a scuola : «Avviati accertamenti per dichiarare la morte» : Brutte notizie per il bambino di 6 anni precipitato dalle scale della scuola Pirelli di Milano, lo scorso venerdì: alle 9.53 di stamattina sono stati gli avviati gli accertamenti per...

Bimbo caduto da scale scuola a Milano - una sedia vicino alla ringhiera : Come può un bambino di neanche sei anni, alto circa un metro e 15, scavalcare una ringhiera di protezione alta un metro e 4 centimetri e cadere nel vuoto? A dare una spiegazione è un’insegnante della scuola Pirelli di Milano dove, venerdì mattina, un alunno di prima elementare è precipitato per 13 metri lungo la tromba delle scale. La testimonianza di un’insegnante “Sono uscita dalla classe quando ho sentito le urla e il trambusto. Mi sono ...

Milano - madre del bimbo caduto a scuola : Mio figlio lasciato solo : “Ma come è possibile che questi bambini stiano in corridoio da soli, e all’ultimo piano di un edificio, se non hanno ancora sei anni, se sono in prima elementare? Bisogna sempre arrivare a una tragedia per rispettare regole di buon senso?”. Sono parole di dolore e di rabbia, riportate dal Corriere della Sera, quelle della mamma del bambino di quasi 6 anni che si trova ricoverato in neurorianimazione, all’Ospedale Niguarda, dopo essere ...

Milano : cade nella tromba delle scale della scuola - grave bimbo di 6 anni (3) : (Adnkronos) - Oltre il trauma cranico molto grave, il bimbo ha riportato una frattura del bacino. È stato operato dai medici nella tarda mattina per ridurre l'ematoma nel cervello riportato a seguito dalla caduta. Le condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata.

Bimbo precipitato a scuola a Milano : quando è successo era da solo. Una mamma : «La ringhiera è molto alta» : quando il bambino di 6 anni che è precipitato dal secondo piano fino al piano interrato a scuola, alla Pirelli di Milano, è caduto, era uscito dall'aula per andare in bagno e si...

Milano : cade nella tromba delle scale della scuola - grave bimbo di 6 anni (2) : (Adnkronos) - Il bambino è in condizioni molto critiche. Al momento è in sala operatoria dove i medici lo stanno operando per ridurre la pressione intracranica nel cervello. La prognosi è riservata.

**Milano : cade nella tromba delle scale della scuola - grave bimbo di 6 anni** : Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Un bambino di sei anni è caduto nella tromba delle scale della scuola 'Giovanni Battisti Pirelli' di Milano. Intorno alle 10 è precipitato dal secondo piano al -1 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dal personale del 118. Oltre i soccorsi medici