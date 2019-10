Manchester City-Atalanta all’intervallo | inizio super per la squadra di Gasperini poi

LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : entrano Pasalic e Muriel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Clicca qui per seguire la cronaca LIVE della partita. Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Malinovskyi, Aguero(2): ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, poi comincia respingere qualsiasi cosa tranne l’imparabile come la doppietta di Aguero. Toloi 5.5.: Inizialmente come i compagni di reparto non sfigura tenendo la linea di difesa molto alta, ...

Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : match apertissimo all'Etihad Stadium! Si riparte con il secondo tempo : 54′ È rientrato El Kun: non dovrebbe avere problemi a continuare. 53′ Resta giù Aguero per un fallo di Gosens: si riscalda Gabriel Jesus. 51′ Male Ilicic quest'oggi: ancora una palla per lo sloveno, che sbaglia l'aggancio, poi tira con il destro nonostante la discesa di Castagne. 49′ MAHREZ!!! CHE PALLA DI EDERSON DI OLTRE 70 METRI! L'algerino non ...

Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : doppietta in pochi minuti di Aguero! Rigore perfetto dell'argentino : 42′ A terra Fernandinho dopo uno scontro aereo dopo un corner: non dovrebbe avere problemi. 41′ Ecco il primo cambio, forzato, per il City: fuori Rodri, che ha qualche problema fisico, dentro John Stones. 39′ Doccia fredda per la Dea, che dopo il contropiede ottenuto, ne subisce uno letale: Aguero realizza il 10° gioco stagionale, il 40° per il City. 38′ 2-1 Aguero! ...

Manchester City-Atalanta 0-1 - Champions League in DIRETTA : rigore di Malinovckyi che sblocca la gara! Dea in vantaggio dopo aver sofferto : 32′ City in difficoltà: serie di falli di Mahrez e Rodri. 31′ Spingono i tifosi bergamaschi giunti sino a Manchester! 30′ Atalanta in vantaggio nel momento più difficile ma adesso ci sarà da soffrire! 29′ rigore perfetto del giocatore ucraino: la Dea ne ha approfittato dopo il contropiede di Malinovskyi per Ilicic, atterrato, con qualche dubbio, da ...

Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : ottimo inizio della Dea all'Etihad Stadium! : 21′ STERLING! Palla dentro! Cross basso rinviato da Castagne. 20′ ILICIC! SINISTRO! Palla sul palo di Ederson. 18′ Il City sta prendendo campo: la squadra di Gasperini non deve schiacciarsi troppo. 16′ Foden a terra! Entra in area il gioiello classe 2000 e cade: l'arbitro lascia correre. 15′ Ritmi equilibrati in questi primi 15 minuti di gioco:match ...

Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : tutto pronto all'Etihad Stadium! Match decisivo per la Dea : 1′ Subito primo brivido per il City: Ederson si lascia sfuggire la palla dalle mani su cross di Gosens. Nessuno si avventa sul tap-in. 1′ Si parte all'Etihad Stadium! Batte il Manchester City! INIZIO PRIMO TEMPO 20.58 Momento da brividi: Pep Guardiola si congratula con Giampiero Gasperini! 20.57 Suona l'inno a Manchester! 20.56 Dopo essere stata rimontata dalla Lazio ...

Manchester City-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : match da brividi per la Dea! : 20.43 Clima già invernale in Inghilterra: prevista serata velata con 11°. 20.42 Prosegue il riscaldamento delle due squadre: cresce la tensione a Manchester. 20.39 Per il Manchester City si tratta della quinta squadra italiana: almeno una volta, gli inglesi hanno battuto le squadre tricolori. 20.37 Arbitra la sfida l'israeliano Orel Grinfeld classe 1981. 20.35 La troupe di Guardiola ha ...

