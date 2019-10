Maltempo | ripristinata la piena funzionalità delle linee Genova–Milano e Genova-Torino

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019)dalle 12.35 ladell’infrastruttura sulle– Milano edopo i danni provocati dalche ha interessato il Nord della Liguria e il basso Piemonte. L’interventosquadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) editte appaltatrici (oltre 60 tecnici e 20 mezzi d’opera) ha permesso il ripristino dellaefficienza dell’infrastruttura ferroviaria. I tecnici sono intervenuti su 70 chilometri di linea per rimuovere i detriti e i rami trasportati dalle piene di fiumi e torrenti, e per liberare sottopassi e binari dall’acqua. Ripristinati anche i sistemi di segnalamento danneggiati dalle forti piogge. Altre 140 persone, tra tecnici di RFI e personaleditte specializzate, hanno presidiato leferroviarie non interessate dalla sospensione della circolazione ferroviaria per ...

