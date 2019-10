M5s | Spadafora | “Roma? Amministrazione è un problema Siamo tutti corresponsabili | non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) “Roma e la suarestano un, ma non la sindaca Raggi. E’ una esperienza alla quale sicuramente potevamo e dovevamo aspettarci molto di più. Non è unpersonale della Raggi, ma è un progetto guidato dalla Raggi. E in qualche modocome M5s. E’ stata certamente una esperienza difficile e faticosa, che non ha dato tutto quello che si aspettavano i cittadini da questo cambiamento da loro votato qualche anno fa”. Sono le parole del ministro dello Sport, Vincenzo, intervenendo stamattina a “Omnibus”, su La7. Il politico 5 Stelle si pronuncia anche sul futuro del governo Conte Bis: “Chiunque si assuma la responsabilità di far cadere questo esecutivo, si prende una responsabilità enorme. A far cadere un governo sono bravi. E’ stato bravo anche Salvini in questo, ma quello ...

