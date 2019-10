La scienza in festa | tutti gli elementi di uno splendido Festival

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la festa della scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...