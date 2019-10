La rabbia cilena

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma. Sono molte le cause della rivolta che in Cile ha costretto il presidente Sebastián Piñera a inviare l’esercito in piazza per la prima volta dalla fine del regime di Pinochet, e che sta scuotendo la credibilità di un modello economico considerato finora solidissimo, con un tasso di crescita che

CarmineTomeo : RT @OttobreInfo: #Cile: già 11 manifestanti uccisi, coprifuoco e limitazione delle libertà civili. Questa la risposta dell'oligarchia cilen… - RBottos : RT @OttobreInfo: #Cile: già 11 manifestanti uccisi, coprifuoco e limitazione delle libertà civili. Questa la risposta dell'oligarchia cilen… - WhatAWondWorld : RT @OttobreInfo: #Cile: già 11 manifestanti uccisi, coprifuoco e limitazione delle libertà civili. Questa la risposta dell'oligarchia cilen… -