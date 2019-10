Furia maltempo in Italia | un morto e 2 dispersi | la situazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) Un taxista èla scorsa notte in Piemonte a causa del. Il corpo dell’uomo è stato trovato questa mattina nei pressi di Arquata Scrivia. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. Il taxista era partito nella serata di ieri da Genova per portare un cliente a Serravalle. Quest’ultimo era stato ritrovato nella notte aggrappato a un albero. Altre due persone risultano disperse nell’alto Monferrato, in provincia di Alessandria. Si tratta di due uomini di 61 e 84 anni, uno dei quali a quando si apprende sarebbe uscito a bordo di un mezzo agricolo. Le ricerche proseguono. Intanto in tutta la provincia sono 130 gli evacuati. In particolare, a Castelletto d’Orba 30 persone sono state evacuate e ricoverate presso la tensostruttura della Polisportiva, mentre altre 50 persone hanno trovato ospitalità presso la Croce Rossa di Serravalle. Si registrano anche 40 persone evacuate a ...

Mania48Mania53 : RT @Adnkronos: Furia #maltempo in #Piemonte, un morto e due dispersi - BinaryOptionEU : Furia #maltempo in #Piemonte, un morto e due dispersi -