DIRETTA Venezia Limoges | risultato live 0-0 | video streaming tv | palla a due!

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite all'intervallo (47-48)

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Non si segna più nell'ultimo minuto. Limoges avanti di un solo punto. Per Venezia il migliore è Bramos con 13 punti. 47-48 Altra bella penetrazione di Bramos. Venezia sul -1. Un minuto alla fine. 45-48 Chappell in penetrazione arriva al ferro. 43-45 Bravissimo Watt che con il gancio sinistro trova il -2. 41-45 Due liberi di Gynard. 41-43 Tripla di Stone.

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite a metà secondo quarto (34-39)

41-45 Due liberi di Gynard. 41-43 Tripla di Stone. Venezia è sul -2. Timeout di Venezia. 38-43 Nuovo allungo francese firmato da Gynard. Quattro minuti all'intervallo. 38-39 Gran canestro di Austin Daye. Venezia torna sul -1. 34-39 Jumper dall'angolo di Boutsiele. 34-37 Dentro anche il libero supplementare. 33-37 Grande giocata di Vidmar, che segna con il fallo di Boutsiele. 31-37

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite a fine primo quarto (21-27)

34-37 Dentro anche il libero supplementare. 33-37 Grande giocata di Vidmar, che segna con il fallo di Boutsiele. 31-37 Due liberi di Christon e il Limoges torna nuovamente sul +6 31-35 Risponde purtroppo Christon dall'arco. 31-32 FILLOY! BOMBA DEL -1! 28-32 TRIPLA DI BRAMOS! 25-32 Mbala lotta a rimbalzo e trova il tap in vincente. 25-30 Bramos con il jumper del -5. 23-30 Due liberi di

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio ospite a metà primo quarto (10-16)

10-16 Ancora Conklin sotto canestro appoggia al vetro il +6. Timeout immediato per Venezia. 10-14 Gioco da tre punti di Conklin. 10-11 Watt chiude il pick&roll e appoggia al vetro. 8-11 Dentro il libero supplementare di Invernizzi. 8-10 Invernizzi firma il primo sorpasso per il Limoges. C'è anche il fallo di Stone. 8-8 Tripla di Invernizzi e pareggia il Limoges. 8-5 Appoggio al vetro

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : tra poco si comincia al Taliercio

20.11: Proprio i turchi del Tofas hanno sconfitto il Limoges all'esordio, ma i francesi si sono poi ripresi nelle altre due giornate, ottenendo due vittorie. 20.05: Partita importantissima per Venezia. La Reyer è obbligata a vincere per non trovarsi in una situazione di classifica molto complicata dopo le due sconfitte nelle prime due giornate con Partizan Belgrado e Lokomotiv Kuban e

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : ostacolo francese per i lagunari

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Umana Reyer Venezia-Limoges LSP, sfida valevole per la quarta giornata di EuroCup 2019-2020. Una partita importantissima per la Reyer, che deve riscattare la brutta sconfitta in campionato nel derby veneto contro Treviso. L'inizio di stagione è stato sicuramente difficile per i campioni d'Italia in carica, che in Serie A hanno ottenuto solo

DIRETTA/ Venezia Bursa - risultato 5-9 - streaming video tv : avvio lento al Taliercio

Venezia Bursa streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio, terza giornata del gruppo B di Eurocup.

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup basket in DIRETTA : 34-22 - scappa via la Reyer a metà secondo quarto

Transizione veloce di Phillip da brutta persa della Reyer, il fallo è di Stone, ci sono due liberi per il numero 9 del Tofas Bursa 38-26 2/2 Williams, 2'33" all'intervallo lungo Altra gita in lunetta per Williams, secondo fallo di Ariel Filloy 0/2 Williams Tiri liberi guadagnati ancora da Williams 38-24 Tonut rientra in campo appoggiando al vetro il +14! Altro time out per il