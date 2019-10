Colle: patto generazioni per crescita

E' necessario perseguire "un consapevoletra leper far crescere l'Italia". Così il Presidente Mattarella consegnando le insegne di Cavaliere del Lavoro. "Porre in concorrenza giovani e anziani nella distribuzione delle risorse pubbliche mette in discussione la coesione sociale".Sottolinea poi "i livelli intollerabili di disoccupazione tra i giovani e al Sud". "L'Europa più forte favorisce le nostre imprese" e "unita nei teatri di crisi internazionali,garantisce maggior sicurezza", aggiunge il capo dello Stato.(Di martedì 22 ottobre 2019)