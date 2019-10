Cile | 15 morti nelle proteste contro il carovita | in un video poliziotti trascinano

Proteste in Cile - 15 morti e 77 feriti. Sindacati annunciano nuove proteste - Piñera incontra partiti per risolvere la crisi : Tutto è iniziato venerdì con le proteste per l’aumento del prezzo del biglietto dell’autobus. Ma le manifestazioni che hanno travolto il Cile hanno finora provocato 15 morti e 77 feriti, di cui alcuni in modo grave. Le manifestazioni si sono estese a livello nazionale (nonostante la misura dei biglietti sia stata sospesa) diventando una mobilitazione contro le condizioni socio-economiche e le diseguaglianze, nonché contro la decisione del ...

Coprifuoco esteso - morti e saccheggi. Il presidente Piñera : “Il Cile è in guerra” : Sale a 11 il bilancio delle vittime. Il capo del governo smentito da un generale. L’ex presidente Bachelet denuncia le violenze contro i manifestanti

Cile nel caos per il caro vita - almeno 11 morti. Il presidente : “Siamo in guerra contro un nemico potente” : E' di almeno 11 morti il bilancio delle proteste in Cile, secondo quanto confermato dalle autorità di Santiago dopo tre giorni di tumulti e saccheggi a causa dell'annuncio di nuovi rincari e per l'elevato costo della vita. "Siamo in guerra contro un nemico potente, implacabile, che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a usare la violenza e la delinquenza senza alcun limite", ha dichiarato il presidente Sebastian Pinera, accusato a sua ...

Sette morti nelle proteste in Cile : I manifestanti hanno saccheggiato supermercati e incendiato negozi e mezzi pubblici, il governo ha reagito inviando i militari per le strade

Scontri in Cile contro l'aumento dei prezzi : tre morti in un incendio - imposto il coprifuoco : Almeno tre persone sono morte in un incendio scoppiato all'interno di un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo, nel corso dei disordini scoppiati in Cile. Lo ha confermato il...

Cile - a Santiago tornano carri armati e coprifuoco. Tre morti negli scontri : Almeno tre persone sono morte in un incendio scoppiato all’interno di un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo, nel corso dei disordini scoppiati in Cile. Lo ha confermato il sindaco dell’area metropolitana, Karla Rubilar, in una conversazione con Radio Bío Bío. I vigili del fuoco hanno trovato 2 corpi carbonizzati sul posto, mentre un terzo gravemente ferito è stato trasferito in ospedale, dove è deceduto poco dopo. “Non ...

