Andrea Marcucci | infiltrato di Renzi nel Pd | Difficile alleanza con il M5s Conte

Andrea Marcucci - conto alla rovescia per Conte : "Sono del Pd e non sono renziano - ma fossi in lui...". Crisi? : "La scissione del Pd non è ancora finita". Andrea Marcucci, senatore molto vicino a Matteo Renzi e rimasto, a sorpresa, tra i dem, avverte Nicola Zingaretti ma soprattutto Giuseppe Conte. "Chi non crede nel Pd è bene che vada via", spiega al Corriere della Sera, motivando la sua mancata adesione a I

"Chi non crede nel Pd è bene che vada via" - dice Andrea Marcucci : "Chi non crede nel Pd è bene che vada via": è l'avvertimento lanciato dal capogruppo dem al Senato, l'ex renziano Andrea Marcucci, in un'intervista al Corriere della sera in cui non ha escluso altre uscite dal partito dopo quella di Anna Maria Parente. "Non ne ho notizia ma non ho la certezza che sia finita", ha spiegato. "Non mi si può più definire renziano", ha detto Marcucci, "Matteo è il leader di un'altra forza che ...